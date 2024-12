Ameriška vojska napadla cilje hutijevcev v Jemnu

Ameriške sile so izvedle nove napade na cilje v Jemnu, ki jih tamkajšnji uporniški hutijevci uporabljajo za napade na ameriške ladje in trgovska plovila v Rdečem morju in Adenskem zalivu, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Dodalo je, da so ameriška letala ob tem nad Rdečim morjem uničila več raket in dronov.