Jemenski hutijevci izvedli nov raketni napad na Izrael

Izraelska vojska je v ponedeljek zvečer sporočila, da je sestrelila raketo iz Jemna, potem ko so se v osrednjem delu države oglasile opozorilne sirene. Jemenski hutijevci so danes dejali, da so Izrael ciljali z dvema raketama. V senci teh napadov se razseljeni Palestinci v Gazi spopadajo s poplavami.

Uporniška skupina, ki nadzoruje večino Jemna, je sporočila, da je ciljala osrednje izraelsko letališče v Tel Avivu in električno omrežje pri Jeruzalemu. Hkrati naj bi napadli tudi ameriško letalonosilko USS Harry S. Truman. ZDA teh navedb še niso komentirale.

Medsebojno obstreljevanje med Izraelom in hutijevci, ki traja od oktobra 2023, se je v zadnjem času izrazito zaostrilo.

Na to dejstvo je pretekli teden opozoril tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, potem ko so izraelske sile napadle letališče v Sani, kjer je tedaj bil vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Izraelski predstavnik v Združenih narodih Dani Danon je v ponedeljek v Varnostnem svetu hutijevcem zagrozil, da jih v primeru nadaljevanja napadov čaka usoda palestinskega Hamasa, libanonskega Hezbolaha in strmoglavljenega sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

Jemenski uporniki od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Kot motiv za vsa našteta dejanja navajajo solidarnost s Palestinci v Gazi, ki trpijo zaradi izraelske ofenzive.

Gazo prizadele še poplave

Katastrofalne razmere v razdejani palestinski enklavi te dni še poslabšujejo nevihte in močne padavine, zaradi katerih se razseljeni prebivalci poleg izraelskih napadov soočajo še s poplavami, ki so prizadele več begunskih taborišč. Zaradi mraza je v zadnjem tednu v Gazi umrlo najmanj sedem ljudi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Po ocenah agencij ZN to zimo v neustreznih bivalnih pogojih v Gazi biva okoli 1,6 milijona ljudi.

Foto: Reuters