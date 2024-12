Prebivalcem severa Gaze je od oktobra hrano in vodo dobavilo le 12 tovornjakov, je v nedeljo sporočila nevladna organizacija Oxfam. Opozorila je na slabšanje humanitarnih razmer in sistematično oviranje dobave pomoči na sever Gaze s strani izraelske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.25 Oxfam: Sever Gaze od oktobra doseglo le 12 tovornjakov s hrano in vodo

"Od skromnih 34 tovornjakov s hrano in vodo, ki so v zadnjih dveh mesecih in pol dobili dovoljenje za vstop v severno Gazo, jih je zaradi namernih zamud in sistematičnega oviranja s strani izraelske vojske le 12 doseglo cilj in razdelilo pomoč lačnim palestinskim civilistom," je sporočil Oxfam.

Po navedbah nevladne organizacije so trije tovornjaki hrano in vodo dostavili v šolo, kjer so bili nastanjeni razseljenci, a so jo morali le nekaj ur pozneje izprazniti zaradi izraelskega obstreljevanja. Oxfam je opozoril, da Izrael od 6. oktobra, ko je sprožil okrepljene napade na sever Gaze, nenehno preprečuje dostavo življenjsko pomembne pomoči tamkajšnjim prebivalcem.

"Po ocenah je še vedno odrezanih na tisoče ljudi, vendar je zaradi onemogočenega dostopa humanitarne pomoči nemogoče ugotoviti natančne številke. V začetku decembra so humanitarne organizacije, ki delujejo v Gazi, prejemale klice ranljivih ljudi, ujetih v domovih in zavetiščih, kjer je popolnoma zmanjkalo hrane in vode," je še dodal Oxfam.