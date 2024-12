Razmere v bolnišnici Kamal Advan na severu Gaze so naravnost grozljive, je v ponedeljek sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kot je zapisal na omrežju X, so bolnišnici v razdejanem kraju Bejt Lahija kljub izraelskim omejitvam in spopadom na območju konec tedna uspeli dostaviti nujno pomoč.

WHO je s pomočjo partnerjev bolnišnici Kamal Advan uspela dostaviti 5.000 litrov goriva, hrano in zdravila, hkrati pa je uspešno evakuirala tri paciente in šest njihovih spremljevalcev v bolnišnico Al Šifa.

Kamal Advan je zadnja v nizu bolnišnic, ki so jih v Gazi oblegale in napadle izraelske sile. Zaradi spopadov na območju deluje s skrajno omejenimi zmožnostmi, brez specializiranega osebja za operacijske posege in skrb za matere.

Tedros je opozoril, da je Izrael v preteklem tednu zavrnil dostop do bolnišnice štirim misijam WHO, vključno z misijo za vrnitev mednarodne zdravstvene službe, ki je v začetku meseca zaradi spopadov zapustila poslopje.

"Razmere v bolnišnici so naravnost grozljive," je zapisal Tedros in vnovič pozval k premirju.

11.00 Turčija naj bi ob koncu premirja pripravljala nov napad na kurdskem severu Sirije

Turčija in proturške sile na severu Sirije pripravljajo nov napad na kurdska območja, svari Sirski observatorij za človekove pravice. Pogajanja pod pokroviteljstvom ZDA za dosego trajnega premirja med Sirskimi demokratičnimi silami (SDF), ki jih podpira Washington, in Sirsko nacionalno vojsko (SNA) pod poveljstvom Turčije so v ponedeljek propadli.

Iz Sirskih demokratičnih sil, ki jih tvorijo kurdske in arabske enote na severu Sirije, so v ponedeljek zvečer sporočili, da sta Turčija in SNA zavrnili ključne točke pogajanj.

"Kljub prizadevanjem ZDA za ustavitev vojne so Turčija in njene plačanske milice v zadnjem obdobju še naprej stopnjevale svojo vojno na kurdskih območjih," izjavo SDF navaja nemška tiskovna agencija dpa.

SDF so vojaške sile avtonomne regije večinsko kurdskih predelov severne in vzhodne Sirije, ki deluje neodvisno od centralnih oblasti od začetkov sirske državljanske vojne. Ob bliskoviti ofenzivi uporniških skupin z islamisti na čelu, ki je 8. decembra privedla do strmoglavljenja predsednika Bašarja Al Asada, je SNA sprožila tudi ofenzivo proti SDF. Med napredovanjem je zasedla kraj Manbidž, ki je v preteklosti že bil pod nadzorom upornikov, nekaj časa pa tudi Islamske države.

"Turška stran in njene milice, ki jih podpirajo, se pripravljajo na napad na mesto Kobane" na turško-sirski meji, je dejal Rami Abdel Rahman, šef Sirskega observatorija za človekove pravice, ki podrobno spremlja razmere ob spremembi oblasti v Damasku.

Turške oblasti so v preteklosti že izvedle več kopenskih invazij na območju z namenom oslabitve kurdskih sil, ki jih obtožujejo povezav z Delavsko stranko Kurdistana (PKK), to pa označujejo kot teroristično organizacijo.

Čeprav sta Turčija in ZDA zaveznici znotraj Nata, sta na nasprotni strani konflikta v severni Siriji.

Država po spremembi oblasti v Damasku tako še zdaleč ni enotna, saj se obenem na jugozahodu sooča s kopensko invazijo izraelskih sil, ki medtem nadaljujejo vsakodnevne napade na opremo poražene sirske vojske.

9.20 V Dohi nadaljevanje pogajanj za prekinitev ognja v Gazi

V Dohi se nadaljujejo prizadevanja za prekinitev ognja v Gazi. V ponedeljek je tja na pogovore s katarskimi posredniki prispela skupina predstavnikov Izraela, izraelski zunanji minister Izrael Kac pa je menil, da bližje dogovoru še niso bili. Da pogajanja napredujejo, je potrdil tudi neimenovani visoki predstavnik Hamasa.

Izraelski predstavniki so v ponedeljek prispeli na pogovore o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi ujetnikov, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir blizu pogajanj. Pogovori naj bi trenutno potekali na ravni delovnih skupin Izraela in Katarja, namen pa naj bi bil premostiti nekatera razhajanja.

Pred tem je izraelski zunanji minister Kac prav tako v ponedeljek članom zunanjepolitičnega odbora parlamenta izrazil optimizem glede pogovorov, češ da tako blizu dogovoru še niso bili. Foto: Reuters

Da pogajanja napredujejo in so dogovoru bližje kot kadarkoli doslej, je potrdil tudi neimenovani visoki predstavnik palestinskega gibanja Hamas v Dohi. Medtem ko da so sami katarskim in egiptovskim posrednikom izrazili pripravljenost na končanje vojne, ga skrbi, da bo sprejetje dogovora preprečil izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Je pa znova zatrdil, da Hamas ne bo sprejel ničesar manj od dogovora, ki bi vodil v popolno in trajno končanje vojne, popoln umik izraelske vojske z območja Gaze, vrnitev razseljenih in obsežno izmenjavo zapornikov in talcev.

Tudi Kac je danes zjutraj ponovil nekatere ključne zahteve Izraela. "Potem ko porazimo Hamas (...), bo imel Izrael v Gazi varnostni nadzor," podobno kot ga ima na Zahodnem bregu, je zatrdil. V zapisu na omrežju X je dodal, da Izrael "nobeni teroristični organizaciji iz Gaze" ne bo dovolil delovanja proti izraelskim skupnostim in državljanom. "Ne bomo dovolili vrnitve v stanje pred 7. oktobrom," je zapisal.

Katar skupaj z ZDA in Egiptom že dlje posreduje v pogajanjih, cilj katerih je doseči prekinitev ognja v Gazi v zameno za izpustitev izraelskih talcev, zajetih med vdorom palestinskih borcev na jugu Izraela oktobra lani. A razen enotedenske prekinitve spopadov lani, med katero so v zameno za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih, izpustili več deset talcev, doslej pogajalcem še ni uspelo doseči ustavitve spopadov.