Izrael s kopensko ofenzivo kršil mirovni sporazum

Izrael je prejšnjo nedeljo, le nekaj ur po padcu vlade nekdanjega sirskega predsednika Bašarja Al Asada in prevzemu oblasti več uporniških skupin pod vodstvom islamistov, z vojsko vstopil v tamponsko območje, ki ločuje izraelske in sirske položaje. S tem je prekršil dogovor o premirju iz leta 1974. Kopenski invaziji so sledili obsežni celotedenski napadi, s katerimi Izrael uničuje ostanke opreme poražene sirske vojske po celotni državi.

Opozarja, a noče nove vojne

Vodja sunitske skupine Hajat Tahrir Al Šam (HTS) Abu Mohamed Al Džolani je opozoril, da izraelska dejanja lahko privedejo do nove zaostritve razmer v regiji. V izjavi na omrežju Telegram je obenem dodal, da Sirija po letih vojne ni pripravljena na vstop v nove konflikte.

Izraelci le 40 kilometrov od Damaska

Izrael je po navedbah nevladne organizacije Sirski observatorij za človekove pravice nato v soboto zvečer v petih urah izvedel 61 novih napadov na sirskem ozemlju. Izraelska vojska je tako v tem tednu izvedla več sto raketnih napadov na Sirijo, njene enote pa so trenutno okoli 40 kilometrov od Damaska.

Novo zasedeno območje na skrajnem jugozahodu države, ki ga sicer nadzorujejo sile ZN, razmejuje Sirijo z njenimi ozemlji na Golanski planoti, ki jih Izrael zaseda od vojne leta 1967. Večino Golanske planote si je Izrael tudi enostransko priključil.

Zgolj začasna zasedba?

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek zagotovil, da je namestitev izraelskih sil, ki jo odkrito kritizirajo Združeni narodi, zgolj začasna.