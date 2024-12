Sirski uporniki so danes razglasili, da so zavzeli prestolnico Damask, predsednik Bašar al Asad pa naj bi pobegnil iz države, poročajo tuje tiskovne agencije. Posnetki iz Damaska, ki si jih lahko ogledate zgoraj, kažejo številne ljudi na ulicah, pred tem pa je bilo v mestu slišati streljanje.

Uporniki pod vodstvom islamistov so prek Telegrama sporočili, da so z bliskovito ofenzivo zavzeli Damask, s čimer so končali pet desetletij vladavine stranke Baas v Siriji.

Zatrdili so, da je "tiran Asad" odšel in mesto Damask razglasili za osvobojeno. Do tega je prišlo manj kot dva tedna po tem, ko je islamistična skupina Hajat Tahrir al-Šam (HTS) z zavezniki začela vojaški pohod proti prestolnici. "Po 50 letih zatiranja pod vladavino stranke Baas in 13 letih zločinov, tiranije in razseljevanja (...) danes oznanjamo konec tega mračnega obdobja in začetek novega obdobja za Sirijo," so sporočile uporniške frakcije na Telegramu.

Kje je Asad, ni znano

Vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je Asad zapustil Sirijo prek mednarodnega letališča v Damasku. Kje je trenutno, za zdaj ni znano.

Sirski premier Mohamed al-Džalali je sporočil, da je pripravljen sodelovati s "katerim koli vodstvom, ki ga izbere sirsko ljudstvo".

Vodja HTS Abu Mohamed al Džolani, pa je svojim silam ukazal, naj se ne približujejo uradnim institucijam v Damasku. Napovedal je, da bodo te ostale pod vodstvom premierja, dokler ne bodo "uradno" predani, navaja AFP. "Vsem vojaškim silam v mestu Damask je strogo prepovedano približevanje javnim institucijam, ki bodo ostale pod nadzorom nekdanjega premierja, dokler ne bodo uradno predane," je Džolani dejal v izjavi za Telegram, pri čemer se je predstavil s svojim pravim imenom Ahmed al Šaraa, dodaja AFP.

Vdrli tudi v zloglasni zapor

Ob zavzetju Damaska so uporniki vdrli tudi v zloglasni zapor Sadnaja, kjer naj bi se dogajale hude zlorabe političnih zapornikov. Po navedbah tujih agencij so iz zapora izpustili na tisoče zapornikov.

Televizijski posnetki iz Damaska med drugim prikazujejo ljudi, ki vzklikajo in teptajo podrti kip očeta predsednika Bašarja al Asada, Hafeza. Ta je vladal Siriji do svoje smrti leta 2000 in vzpostavil brutalen sistem vladanja, ki ga je podedoval njegov sin.

Uporniki v Siriji, kjer državljanska vojna divja od leta 2011, so silovito ofenzivo s ciljem strmoglavljenja režima predsednika Asada sprožili 27. novembra. V le nekaj dneh so prevzeli nadzor nad precejšnjim ozemljem na severu Sirije, vključno z Alepom, drugim največjim mestom v državi.

V četrtek jim je uspelo zavzeti tudi Hamo, ki je služila kot tamponsko območje za zaščito prestolnice, v petek pa prišli na obrobje mesta Homs in zavzeli Daro na jugu Sirije. Po navedbah tujih tiskovnih agencij so Asadu, ki je užival podporo Rusije, pomagali tudi borci islamističnega gibanja Hezbolah, ki pa naj bi se umaknili pred ofenzivo sirskih upornikov.

