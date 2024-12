"Razmere na terenu so zelo skrb vzbujajoče. Vse strani pozivamo, naj jih ne zaostrujejo še bolj. To je opozorilo za vse strani na terenu in mednarodno skupnost, da je potrebna politična rešitev," je Fajon povedala o ponovnem izbruhu napetosti v Siriji.

Novi spopadi so na severozahodu Sirije izbruhnili v sredo, ko so islamistični uporniki nepričakovano napadli tamkajšnje položaje sirske vojske in nato bliskovito prevzeli nadzor nad Alepom, drugim največjim mestom v državi. Pri soočanju z ofenzivo sirski vojski pomagajo ruska letala.

Poudarila je, da je prekinitev ognja med izraelsko vojsko in proiranskim libanonskim gibanjem Hezbolah na jugu Libanona zelo krhka. Zelo skrb vzbujajoče pa so še naprej tudi razmere v Gazi, kjer se nadaljuje vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Ključno je pomagati civilistom v Gazi, ki po besedah ministrice umirajo zaradi lakote in pomanjkanja zdravil.

Fajon se veseli razprave z jordanskim kraljem Abdulahom II. na delu ministrskega zasedanja o Bližnjem vzhodu. "Jordanija je naša pomembna partnerica v regiji pri zagotavljanju miru, stabilnosti, spoštovanja mednarodnega prava in Ustanovne listine Združenih narodov," je povedala.