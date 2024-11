Sirski uporniki naj bi prevzeli nadzor nad večino Alepa

Uporniške sile v Siriji so prevzele nadzor nad "večino" drugega največjega mesta v državi, Alepa, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice (SOHR). V ofenzivi, ki so jo sprožil isredi tedna, naj bi bilo ubitih več kot 300 ljudi, med njimi več kot 20 civilistov.

Gre za največjo ofenzivo proti sirski vladi v zadnjih letih in prvič, da so uporniki, ki se borijo proti silam predsednika Bašarja al Asada, dosegli Alep, odkar jih je vojska leta 2016 izgnala.

Letališče v Alepu in vse ceste, ki vodijo v mesto, so zaprte, so za tiskovno agencijo Reuters povedali vojaški viri.

Upornikom je uspelo zajeti "večino mesta", ne da bi naleteli na večji odpor, je v soboto zgodaj sporočil SOHR. Ko so se sirske režimske sile umaknile, "ni bilo bojev", je za BBC povedal tiskovni predstavnik.

Videoposnetki, na katerih so uporniški borci

V petek so vladne sile sporočile, da so po ofenzivi, ki so jo v sredo sprožili HTS in zavezniške frakcije, ponovno pridobile položaje v številnih mestih v provincah Alep in Idlib.

Videoposnetek, objavljen na kanalu, povezanem z islamistično militantno skupino Hayat Tahrir al-Sham (HTS), prikazuje uporniške borce v vozilih v mestu.

Idlib je zadenje oporišče upornikov

Več kot pol milijona ljudi je bilo ubitih v državljanski vojni, ki je izbruhnila po tem, ko je vlada leta 2011 zatrla prodemokratične proteste.

Vrsta oboroženih skupin, ki so nasprotovale Asadovi vladi, vključno z džihadisti, je izkoristila nemire in zasegla ozemlje.

Sirska vlada je s pomočjo Rusije in drugih zaveznikov pozneje ponovno zavzela večino območij, ki jih je izgubila.

Idlib na severozahodu države je zadnje oporišče upornikov. Večinoma je pod nadzorom skupine Hajat Tahrir al Šam, na območju so tudi uporniki, ki uživajo podporo Turčije, pa tudi turške sile.