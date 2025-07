Starmer Izraelu zagrozil s priznanjem Palestine

Združeno kraljestvo bo septembra priznalo Palestino, če Izrael ne sprejme ukrepov za lajšanje razmer v Gazi in se zaveže rešitvi dveh držav, je danes sporočil britanski premier Keir Starmer. London bi se z morebitnim priznanjem pridružil Franciji, ki je že napovedala, da bo to storila na septembrski Generalni skupščini ZN.

Združeno kraljestvo bo septembra priznalo Palestino, če Izrael ne sprejme ukrepov za lajšanje razmer v Gazi in se zaveže rešitvi dveh držav, je danes sporočil britanski premier Keir Starmer. London bi se z morebitnim priznanjem pridružil Franciji, ki je že napovedala, da bo to storila na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov.

Združeno kraljestvo bo po Starmerjevih besedah tak ukrep sprejelo, če Izrael do takrat ne zagotovi premirja v Gazi, zagotovi, da si ne bo priključil Zahodnega brega, ter se zaveže mirovnemu procesu s ciljem rešitve dveh držav, poroča britanski BBC.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je minuli teden napovedal, da bo Francija priznala Palestino, ki pa bi po njegovih besedah morala biti demilitarizirana.

Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, priznava najmanj 142 držav, med njimi Slovenija. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujeta.

Vsa palestinska ozemlja so pod izraelsko okupacijo, vzhodni Jeruzalem, kjer naj bi se nahajala prestolnica Palestine, pa si je Izrael enostransko priključil.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na mednarodni konferenci, ki ta teden poteka v New Yorku, dejal, da bi se konflikt med Izraelom in Palestino lahko rešil s politično voljo in pogumnim vodstvom, vendar je rešitev dveh držav bolj oddaljena kot kdaj koli prej.

15.35 Zunanji ministri Nemčije, Francije in Združenega kraljestva bi lahko kmalu obiskali Izrael

Zunanji ministri Nemčije, Francije in Združenega kraljestva bi lahko prihodnji teden obiskali Izrael in predstavili stališče treh vlad, je danes v luči vse hujših humanitarnih razmer v Gazi dejal nemški kancler Friedrich Merz. Dodal je, da sta dve nemški letali na poti v Jordanijo, od koder bosta nato iz zraka dobavili pomoč prebivalcem enklave.

"Verjetno bomo zunanje ministre Francije, Združenega kraljestva in Nemčije prosili, naj se naslednji četrtek skupaj odpravijo v Izrael, da predstavijo stališče (...) treh vlad. Izhajamo iz predpostavke, da je izraelska vlada povsem pripravljena priznati, da je zdaj treba ukrepati," je na skupni novinarski konferenci z jordanskim kraljem Abdulahom II. v Berlinu povedal Merz.

Dodal je, da je nemška vojska v Jordanijo napotila dve transportni letali, s katerima bodo nato v sredo oziroma najpozneje konec tedna začeli v Gazo dobavljali pomoč iz zraka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jordanski kralj je medtem izrazil hvaležnost za napovedano dobavo pomoči Gazi iz zraka, a hkrati opozoril, da taka oblika pomoči ne zadostuje potrebam. V luči tega je pozval, naj se v Gazo dovoli vstop še več tovornjakom z nujno potrebno humanitarno pomočjo.

V zadnjih tednih se je mednarodni pritisk na Izrael okrepil. Vse glasnejši so pozivi k prekinitvi ognja, da bi lahko humanitarne organizacije v Gazo nemoteno dostavile hrano in drugo pomoč ter tako preprečile ali vsaj omejile hudo lakoto, ki grozi vse večjemu številu prebivalcev enklave.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je sicer danes zavrnil mednarodni pritisk za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Dodal je, da bi bila prekinitev konflikta ta trenutek "tragična" za Izraelce in Palestince.

13.49 Strokovnjaki pod okriljem ZN opozarjajo na lakoto v Gazi

V Gazi se odvija najslabši možni scenarij lakote, je danes sporočila skupina strokovnih opazovalcev pod okriljem Združenih narodov, ki spremljajo prehransko varnost in z njo povezane krize. Več tisoč otrok je podhranjenih, med najmlajšimi pa narašča število smrti zaradi lakote. Skupno število ubitih v izraelski ofenzivi je medtem preseglo 60.000. V zadnjih tednih se je zaradi vse hujših humanitarnih razmer v Gazi okrepil mednarodni pritisk na Izrael. Vse glasnejši so pozivi k prekinitvi ognja, da bi lahko humanitarne organizacije v Gazo dostavile hrano in drugo pomoč ter tako preprečile ali vsaj omejile hudo lakoto, ki grozi vse večjemu številu prebivalcev enklave.

Izrael je marca kljub že takratnim opozorilom o nevarnosti lakote uvedel popolno blokado Gaze, konec maja pa so skupaj z ZDA vzpostavili sporno Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF), ki je prevzela razdeljevanje pomoči. V zadnjih dneh so nato omejen dostop omogočili tudi agencijam ZN in drugim humanitarnim organizacijam. Pobuda ZN za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) je danes sporočila, da trenutna prizadevanja glede dostave hrane in pomoči v Gazo ne bodo zadostovala za preprečevanje katastrofe, če humanitarnim organizacijam ne bo odobren "takojšen in neoviran" dostop do prebivalcev Gaze.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je ob tem sporočil, da danes objavljeno najnovejše poročilo strokovnjakov pod okriljem ZN glede na lestvico prehranske varnosti IPC kaže, da sta bila v nekaterih delih Gaze že presežena dva od treh pragov za določanje lakote. Pobuda IPC je poročilo izdala po več dneh opozoril humanitarnih organizacij o vse več smrtih zaradi lakote v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Samo od 17. julija so zabeležili vsaj 16 smrtnih primerov med otroci, mlajšimi od pet let. "Med aprilom in sredino julija je bilo na zdravljenje zaradi akutne podhranjenosti sprejetih več kot 20.000 otrok, od tega več kot 3000 hudo podhranjenih," so dodali avtorji poročila.

Pretekli konec tedna je Izrael pod pritiskom mednarodne javnosti, naj prepreči vse hujšo lakoto, ki jo povzroča z napadi na Gazo, napovedal niz vsakodnevnih 10-urnih "taktičnih humanitarnih premorov" med obstreljevanjem nekaterih območij v enklavi. Ti so se začeli v nedeljo, da bi omogočili dostavo pomoči. Humanitarne organizacije so nato v ponedeljek v Gazo pripeljale več kot 200 tovornjakov prve pomoči. Po izraelskih navedbah je bil prehod v Gazo danes dovoljen še dodatnim 260 tovornjakom, štiri cisterne ZN so dostavile gorivo, 20 palet s paketi pomoči pa so odvrgla letala iz Jordanije in Združenih arabskih emiratov.

Pobuda IPC ob tem dodaja, da tovrstne dostave hrane po zraku predstavljajo tveganje za prebivalce Gaze in ne zadostujejo za preprečitev humanitarne katastrofe.

12.20 Izraelski zunanji minister zavrača mednarodni pritisk za premirje v Gazi

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je zbranim novinarjem danes dejal, da bi bilo za Izraelce in Palestince "tragično", če bi Izrael zaustavil ofenzivo, medtem ko je palestinsko gibanje Hamas še vedno na oblasti v Gazi in še vedno zadržuje talce. "Premirje se ne bo zgodilo, ne glede na to, koliko pritiska bo izvedenega na Izrael," je dodal.

Saar je medtem danes vztrajal, da je za konflikt odgovoren izključno Hamas in da bi pritisk na Izrael le spodbudil palestinsko gibanje k zavzemanju trdnih stališč. Odzval se je tudi na pozive nekaterih držav, med njimi Francije, da bi oživili prizadevanja za rešitev izraelsko-palestinskega konflikta z ustanovitvijo dveh držav. Francija je skupaj s Savdsko Arabijo v ta namen organizirala dvodnevno konferenco v poslopju Združenih narodov v New Yorku, ki se je začela v ponedeljek.

"Francoski zunanji minister je včeraj v New Yorku dejal, da mora Evropa pritiskati na Izrael, naj sprejme rešitev z dvema državama. Ustanovitev palestinske države danes pomeni ustanovitev države Hamasa, džihadistične države. To se ne bo zgodilo," je še povedal Sar.

Na konferenci je sicer slišati številne kritike na račun izraelskega ravnanja s Palestinci v Gazi in tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Francija napoveduje tudi, da bo septembra priznala državo Palestino. ZDA in Izrael medtem bojkotirata konferenco, ki jo vidita kot nagrado in spodbudo palestinskemu gibanju Hamas.

12.05 Izrael kritičen do predloga o delnem suspenzu sodelovanja v programu Obzorje Evropa

Predlog Evropske komisije za delni suspenz sodelovanja Izraela v programu EU za raziskave in razvoj Obzorje Evropa je obžalovanja vreden in neupravičen, je v ponedeljek sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Zagotovilo je, da si bo Izrael prizadeval za to, da države članice EU tega predloga ne sprejmejo.

"V času, ko se Izrael bori proti džihadističnemu terorizmu Hamasa, takšna odločitev le krepi Hamas ter s tem spodkopava možnosti za dosego prekinitve ognja in okvira za izpustitev talcev. Izrael si bo prizadeval, da države članice tega priporočila ne sprejmejo," je na omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo. Dodalo je še, da Izrael ne bo popustil pritisku, ko gre za njegove nacionalne interese.

Evropska komisija je v ponedeljek zaradi izraelskega kršenja človekovih pravic v Gazi predlagala delni suspenz sodelovanja Izraela v programu EU za raziskave in razvoj Obzorje Evropa. Ukrep se nanaša na sodelovanje izraelskih podjetij v Evropskem svetu za inovacije (EIC), namenjenem spodbujanju prodornih inovacij. Gre za odziv na izraelske kršitve človekovih pravic v Gazi.



Da bi bil ukrep sprejet, ga mora v Svetu EU podpreti kvalificirana večina držav članic. Ta je dosežena, če za predlog glasuje 55 odstotkov članic, kar v praksi pomeni 15 od skupno 27 držav. Obenem morajo te predstavljati najmanj 65 odstotkov celotnega prebivalstva EU.

12.00 Golob pričakuje potrditev delnega suspenza sodelovanja Izraela v programu Obzorje Evropa

Premier Robert Golob je pozdravil dejstvo, da je Evropska komisija jasna v stališču, da Izrael krši človekove pravice Palestincev. V luči tega pričakuje, da bodo države članice EU potrdile predlog komisije za delni suspenz sodelovanja Izraela v programu EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, je danes na omrežju X sporočila vlada.

"Evropska komisija je končno jasna v stališču, da Izrael sistematično in v velikem obsegu krši človekove pravice Palestincev in s tem očitno krši bistvena načela sodelovanja med EU in Izraelom. Pričakujemo, da bodo države članice s kvalificirano večino potrdile predlog za prekinitev delnega sodelovanja Izraela v programu Obzorje Evropa," je povedal Golob. Predsednik vlade je prav tako zagotovil, da si bo Slovenija še naprej prizadevala za "še bolj odločne ukrepe zoper izraelsko vlado".

11.26 Zračni napadi na Gazo: med ubitimi večinoma ženske in otroci

Izraelski zračni napadi v Gazi so danes zahtevali najmanj 30 življenj, med ubitimi so večinoma ženske in otroci, je danes sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Kot je dejal njen tiskovni predstavnik Mahmud Basal, so bili napadi izvedeni ponoči in zjutraj, usmerjeni pa so bili zlasti v begunsko taborišče Nuseirat v osrednjem delu Gaze.

Lokalna bolnišnica Al Avda je sporočila, da je sprejela trupla 30 ljudi, med njimi 14 žensk in 12 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska, ki že skoraj 22 mesecev obstreljuje in oblega Gazo ter izvaja operacije proti palestinskemu gibanju Hamas, zadnjih napadov še ni komentirala.

Izraelski zračni napadi v Gazi so danes zahtevali najmanj 30 življenj. Foto: Reuters Izraelska ofenziva v Gazi, ki so jo sprožili po napadu palestinskega gibanja 7. oktobra 2023, je po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi skupno zahtevala že več kot 59.900 življenj. Pretekli konec tedna je Izrael pod pritiskom mednarodne javnosti, naj prepreči vse hujšo lakoto, ki jo povzroča z napadi, napovedal niz vsakodnevnih deseturnih "taktičnih humanitarnih premorov" med obstreljevanjem nekaterih območij v Gazi. Začeli so se v nedeljo, da bi omogočili dostavo pomoči.

Po navedbah urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja premori potekajo vsak dan med 10. in 20. uro, ponoči pa se napadi nadaljujejo po vsej Gazi.

Organ izraelskega ministrstva za obrambo Cogat, ki je pristojen za palestinske civilne zadeve, je ob tem sporočil, da so Združeni narodi in humanitarne organizacije v ponedeljek v Gazo pripeljali več kot 200 tovornjakov prve pomoči. Dodali so, da je bil prehod v Gazo danes dovoljen še dodatnim 260 tovornjakom, štiri cisterne ZN so dostavile gorivo, 20 palet s paketi pomoči pa so odvrgla letala iz Jordanije in Združenih arabskih emiratov.

Nemški kancler Friedrich Merz je v ponedeljek prav tako napovedal sodelovanje pri zagotavljanju pomoči iz zraka. Nemčija namerava s podporo Jordanije vzpostaviti zračni most za dostavo humanitarne pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po sestanku varnostnega kabineta v Berlinu je Merz dejal, da se bo operacija začela nemudoma. Obrambni minister Boris Pistorius bo tesno sodeloval s Francijo in Združenim kraljestvom, ki sta prav tako že izrazila pripravljenost, da se pridružita prizadevanjem za zagotavljanje pomoči prebivalcem Gaze.

Jordanski kralj Abdulah II. bo danes odpotoval v Berlin, kjer naj bi dorekli nadaljnje podrobnosti operacije. Lani so Jordanija, Nemčija in druge države za nekaj tednov že vzpostavile zračni most v Gazo, prav Jordanija pa je bila do zdaj ključna pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo.