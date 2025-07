Poreški klub Saint & Sinner, pred katerim se je v noči na petek zgodil napad na 19-letnega Slovenca, je že dalj časa pod drobnogledom istrske policije, so po incidentu ugotovili novinarji hrvaškega portala Jutarnji list. Razkrili so, da tamkajšnje varnostnike najemajo nezakonito, njihovo ekipo pa preverja tudi Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Policija je medtem izsledila tri nove osumljence, ki so sodelovali v napadu.

Po hudem incidentu, v katerem je bil poškodovan 19-letni Slovenec, bodo tja poslali vse inšpekcije, da bi ugotovili, ali omenjeni klub posluje v skladu z zakonom. V ospredju preiskave bodo tudi njihove varnostne storitve, hrvaški mediji so namreč razkrili, da varnostniki delajo na črno.

Za trojico osumljencev, dva izmed njih so zaradi pomanjkanja dokazov izpustili, je zaradi nevarnosti, da bi dejanje ponovili, puljski preiskovalni sodnik danes odredil preiskovalni pripor. 47-, 40- in 29-letniku med drugim očitajo, da hudo poškodovanemu mladeniču niso pomagali, zaradi česar bi ta lahko umrl. Nekateri mediji poročajo, da so ga po napadu odnesli v bližnjo ulico in ga tam pustili nezavestnega. Pri tem naj bi utrpel zlom lobanje, mladeničeva mama pa je v ponedeljek za hrvaški Dnevnik povedala, da se je njegovo stanje poslabšalo.

Preiskava še poteka

Do pretepa je prišlo pred klubom Saint & Sinner. Foto: Google maps Jutarnji list poroča, da se je 19-letnik z Vrhnike v Poreč odpravil s prijatelji, saj so si želeli ogledati nastop bosanskega glasbenega dua Jala Brat & Buba Corelli v nočnem klubu Saint & Sinner. Pred tem je pomagal pri organizaciji tekme NK Olimpija. "Povedal mi je, da se ima odlično, da je bilo veliko ljudi in da je bilo vroče, zato je za kratek čas šel ven na svež zrak. Nenadoma ga je nekdo z višine močno udaril. Ko se je obrnil, je zagledal več visokih moških, ki jih je prepoznal kot varnostnike kluba. Sledili so mu in ga začeli udarjati, medtem ko je poskušal pobegniti, dokler ni izgubil zavesti," je o dogodku za Slovenske novice povedala njegova mama.

Čeprav je med priprtimi osumljenci tudi nekdanji borec in trener borilnih veščin Denis Vojniković, po informacijah nekaterih hrvaških medijev nekdanjega člana hrvaške reprezentance v tekvondoju in kikboksu v klubu ni bilo, a je prevzel odgovornost za nezakonit najem varnostnikov. Več bo znanega po koncu kriminalistične preiskave, ki še poteka. Družina 19-letnika je za zastopnika najela reškega odvetnika Duška Miočića, ki bo vztrajal pri ugotavljanju načina najema varnostnikov in odgovornosti kluba. Mati napadenega Slovenca je sicer takoj po incidentu napovedala tožbe proti osumljenim in poreškemu klubu.

