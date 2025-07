V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, več kot 40 je ranjenih, je sporočil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Največje število mrtvih so zabeležili v regiji Zaporožje, kjer je bilo po navedbah regionalnih oblasti ubitih 16 ljudi. O smrtni žrtvi napada z dronom poročajo tudi v Rusiji.

V regiji Zaporožje je bilo ubitih 16 ljudi, 35 je ranjenih, je na Telegramu sporočil vodja regionalne vojaške uprave Ivan Fedorov. Po navedbah ukrajinske vojske so ruske vodene bombe v regiji med drugim zadele zapor. Štirje ljudje so življenje izgubili v regiji Dnipropetrovsk, osem je ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile regionalne oblasti.

Generalštab ukrajinskih sil je na Telegramu objavil, da je bilo v ruskih napadih v regiji Dnipropetrovsk poškodovanih tudi več stanovanjskih stavb, poslovnih prostorov in avtomobilov, pa tudi bencinska črpalka ter poslopje bolnišnice v mestu Kamjanske. Med ranjenimi je tudi nosečnica.

Trump napovedal skrajšanje roka

V regiji Rostov na jugu Rusije je medtem ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom zahteval eno smrtno žrtev, je po navedbah AFP sporočil tamkajšnji regionalni guverner. Ostanki sestreljenih dronov naj bi povzročili škodo na stavbah in infrastrukturi. O drugih žrtvah ali ranjenih niso poročali.

Ruska vojska nadaljuje ofenzivo na fronti na vzhodu Ukrajine. V preteklih dneh je po lastnih navedbah napredovala v regiji Dnipropetrovsk, kamor je prvič vdrla v začetku meseca.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal skrajšanje roka, ki ga je pred časom postavil ruskemu kolegu Vladimirju Putinu za dosego premirja v Ukrajini. Trenutni rok, po katerem naj bi ZDA Rusiji uvedle visoke carine, bi se iztekel 2. septembra, Trump pa je v ponedeljek dejal, da bi nov rok lahko potekel že čez deset ali 12 dni.