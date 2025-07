Rusija še naprej napada: z droni nad ukrajinsko mesto z vojaškim letališčem

Rusija je na Ukrajino ponoči izstrelila več sto dronov in sedem raket. Glavni cilj napadov je bilo mesto Starokostjantiniv na zahodu Ukrajine, kjer je vojaško letališče, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih osem ljudi po vsej državi, med njimi pet v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju medijev bi letališče kakšnih 225 kilometrov zahodno od Kijeva lahko gostilo lovska letala F-16 iz ukrajinskih zaveznic. "Sovražnik je ponoči napadel s 324 droni, štirimi raketami in tremi balističnimi raketami," je sporočila ukrajinska vojska. Kot so dodali, je bil glavni cilj Starokostjantiniv. Po navedbah ukrajinskih letalskih sil so sestrelili 309 dronov in dve raketi.

Zelenski napovedal nove pogovore

Ukrajina je svoje zahodne partnerje prosila za okrepitev zračne obrambe, da bi se lahko ubranila pred ruskimi napadi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je to prošnjo ponovil tudi v današnji objavi na družbenih omrežjih.

"Nenehno krepimo zračni ščit Ukrajine in ključnega pomena je, da med partnerji ohranimo jasno razumevanje, kako natančno lahko pomagajo," je zapisal na omrežju X. Ob tem je napovedal, da bo v zvezi s tem konec tedna opravil nove pogovore z zavezniki.