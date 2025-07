Ruska vojska je ponoči izvedla napade z raketami in brezpilotniki na cilje po vsej Ukrajini, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi, poročajo tudi o eni smrtni žrtvi. Dva človeka naj bi umrla tudi v ukrajinskem napadu z dronom na rusko obmejno regijo Rostov, poročajo tuje tiskovne agencije. Hudi boji potekajo tudi okoli mesta Pokrovsk na vzhodu države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem večernem nagovoru dejal, da je vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski na srečanju z visokimi uradniki poudaril, da je to območje trenutno glavno žarišče vojne z Rusijo.

Ukrajinske regije Dnipro, Harkov in Zaporožje so bile ponoči tarča ruskega obstreljevanja, so sporočile tamkajšnje lokalne oblasti.

Župan mesta Dnipro Boris Filatov je dejal, da je bila v napadu na stanovanjski blok ubita ena oseba, in ljudi pozval k previdnosti.

"Razumem, da ni dovolj zaklonišč, vendar moram povedati, da med obstreljevanjem absolutno ni priporočljivo ostati v zgornjih nadstropjih večnadstropnih stanovanjskih stavb – še posebej, če imajo te podzemne parkirne garaže," je Filatov napisal na omrežju Telegram.

Župan Harkova Igor Terehov pa je sporočil, da je bilo mesto skoraj tri ure tarča neprekinjenega bombardiranja, pri čemer so Rusi po njegovih besedah uporabili vodene izstrelke, balistične rakete in drone ter poškodovali ali uničili več stanovanjskih stavb, skladišč in avtomobilov.

V regiji Zaporožje je po besedah guvernerja Ivana Fedorova po ruskih napadih z droni izbruhnilo več požarov, poročil o žrtvah pa ni bilo.

Morning reports from Ukraine’s Minister of Internal Affairs and the military. Overnight, the Russians launched a combined strike — missiles, including ballistic ones, and drones. The attack targeted the Sumy – Kharkiv – Dnipro line.



Glavno vojno žarišče

Hudi boji potekajo tudi okoli mesta Pokrovsk na vzhodu države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem večernem nagovoru dejal, da je vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski na srečanju z visokimi uradniki poudaril, da so razmere okoli Pokrovska trenutno glavno žarišče vojne z Rusijo.

"Pokrili smo vse operativne smeri, s posebnim poudarkom na Pokrovsku. Ta je deležen največje pozornosti," je dejal Zelenski.

Ruske sile že mesece poskušajo zapreti cestno in železniško vozlišče mesta, ki je imelo pred vojno približno 60 tisoč prebivalcev, a je bilo skoraj v celoti evakuirano.

Rusko obrambno ministrstvo je v četrtek sporočilo, da so ruske sile zavzele dve vasi na obeh straneh Pokrovskega – Zvirovo na zahodu in Novoekonomične na vzhodu. Tretjo vas v bližini mesta, Novotoretske, je Moskva v začetku tega tedna razglasila za "osvobojeno". Ukrajinski uradniki ruskih navedb niso potrdili.

Ukrajina vrača udarec

V ruski obmejni regiji Rostov je po ukrajinskih napadih z droni prav tako izbruhnilo več požarov, ubita pa sta bila dva človeka, je na Telegramu sporočil predstavnik tamkajšnjih regionalnih oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija in Ukrajina po nedavnih pogajanjih, ki niso prinesla konkretnih rezultatov, nadaljujeta vsakodnevne medsebojne zračne napade. Ruske sile si ob tem prizadevajo za napredovanje na več delih fronte na vzhodu Ukrajine.