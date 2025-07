Kaskaderski podvig na Touru dobil epilog: pogojna zaporna in denarna kazen #video

Foto: Guliverimage Incident se je zgodil prejšnjo sredo, med 17. etapo letošnje Dirke po Franciji, ko so morali varnostniki v ciljni ravnini etape na Touru bliskovito hitro in ostro ukrepati. Neznanec je s svojim kolesom preskočil zaščitne ograje in se brez vsakršnega zadržka zapeljal proti cilju v Valenceu in to v trenutku, ko se je glavnina hitro približevala cilju. Varnostniki so se na njegov manever zelo hitro odzvali. Spravili so ga na tla in aretirali.

Foto: Guliverimage Moški je bil včeraj tudi uradno spoznan za krivega. Obsojen je bil zaradi nedovoljenega vstopa na športno prizorišče, motenja poteka dirke, neupoštevanja uradnih navodil, in nasilja nad uradno osebo, poroča francoska spletna stran ledauphine.com. Poleg tega so mu za pet let prepovedali udeležbo na športnih dogodkih, saj je z dejanjem ogrozil številne kolesarje.

A provocateur tried to join the Tour de France but was intercepted by security before reaching the route. pic.twitter.com/yaMEyXTuyY — Sahar Emami (@iamSaharEmami) July 24, 2025

Gre za 30-letnega Sofiana Aissaouija, ki ima za seboj že tri pretekle obsodbe. Poleg pogojne zaporne kazni mora policistu, ki je zaradi trka padel na tla in bil poškodovan, plačati še 500 evrov odškodnine.

Moški je v svoj zagovor dejal, da je želel ustvariti šov in da dejanja ne obžaluje.

Drôme. Intrusion sur le Tour de France : « Je voulais faire mon show »

➡️ https://t.co/A2pWRiMiV8 pic.twitter.com/R88iMXpHbJ — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) July 25, 2025

