Vodja Pogačarjeve ekipe se je čudil: Vingegaard jasno napovedoval, nato vse tiho je bilo

Po še zadnji zahtevni gorski etapi na Dirki po Franciji, ki jo je dobil Nizozemec Thymen Arensman, je v rumeno oblečeni Tadej Pogačar v cilj prikolesaril kot tretji, tik za svojim največjim tekmecem Jonasom Vingegaardom. Slovenski as še naprej suvereno vodi v skupnem seštevku in je pred zadnjima dnevoma v izvrstnem položaju, da četrtič osvoji sveti kolesarski gral. Vodja ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je na petkovem cilju na La Plangu razglabljal o Tadeju Pogačarju, Jonasu Vingegaardu, ki je pasivno vozil za slovenskim kolesarjem, hkrati pa izpostavil, kako pomembno je priti zbrano v Pariz in se veseliti skupne zmage.

"Ni šel na vse ali nič, da bi zmagal za vsako ceno. Spet, to je bila le etapa. Cilj je Pariz. Poleg tega smo pričakovali, da bo Jonas (Jonas Vingegaard, op. a.) poskusil napasti. Dan prej je rekel: 'Tour še ni končan,' zato smo pričakovali, da bo kaj poskusil. A na koncu Jonas ni napadel. Tako da je bilo za nas popolno," je vodja ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti na cilju La Plange pred novinarji pokomentiral dogajanje v petkovi etapi.

"Morda je bil Jonas tisti, ki je zamudil priložnost"

V zaključku lova za kasnejšim zmagovalcem Thymenom Arensmanom se je nekako pričakovalo, da bo Tadej Pogačar poskusil skočiti in pred ciljno črto prehiteti člana ekipe Ineos Greandiers, vendar se je na koncu skupaj z velikim tekmecem Jonasom Vingegaardom potegoval za drugo mesto. Tega je dobil Danec, ki v skupnem seštevku še vedno zaostaja za ogromne štiri minute in 24 sekund.

Tadej Pogačar in Mauro Gianetti (desno) Foto: Guliverimage

"Morda res, ampak po drugi strani, če bi Vingegaard res želel zmagati v etapi, bi moral tudi sam narediti potezo. Morda je bil on tisti, ki je zamudil priložnost, saj je Tadej vendarle že osvajal etape na letošnjem Touru," je povedal Italijan.

Ne glede na vse je bil cilj petkove etape zmaga, kar je dal v pogovoru za Sportal vedeti tudi športni direktor Andrej Hauptman. Gianetti je o tem razmišljal s temi besedami: "To je bil cilj. Bilo je jasno, bila je kratka etapa. Zato smo rekli, da poskusimo in nadzorujemo dirko. Tadej se je hitro znašel sam, vsi drugi moštveni kolegi so bili utrujeni. V boju za etapno zmago so ostali le najboljši v skupnem seštevku. Ker je lastnik rumene majice, je moral prevzeti odgovornost. Vozil je odločno, ni se bal zadnjega dolgega vzpona. Če bi bilo mogoče zmagati, da, ampak …"

Psihološka igra med Pogačarjem in Vingegaardom

Na vprašanje, ali se Pogi zaradi utrujenosti ni odločil za zanj znani eksplozivni zaključek, je Mauro odgovoril: "Ne. Videli smo, da so odločale sekunde. Mislim, da je šlo bolj za psihološko igro med njim in Vingegaardom. Jonas je verjetno razmišljal: 'Upam, da bo Tadej napadel dovolj zgodaj, da lahko jaz sledim Arensmanu.' In Tadej je verjetno razmišljal podobno: 'Upam, da bo Vingegaard napadel dovolj zgodaj, da lahko jaz sledim Arensmanu.' Na koncu ni napadel nihče. Arensman je zasluženo zmagal."

Foto: Guliverimage

Izkupiček ekipe UAE Emirates je na letošnjem Toru sanjski. V svojih vrstah imajo Tadeja Pogačarja, ki je na dobri poti, da osvoji rumeno majico, hkrati pa se je ekipa veselila petih posamičnih zmag – ene v režiji Tima Wellensa, pod štiri pa se je podpisal slovenski as. Po Gianettijevih besedah pa bo ključno, "da imamo rumeno majico v Parizu".