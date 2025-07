Maruša Tereza Šerkezi po zlatu osvojila še srebro

Za minuto in 58 sekund je Marušo Terezo Šerkezi premagala Švicarka Anja Grossmann. Na tretje mesto se je uvrstila Čehinja Barbora Bukovska, ta je za Slovenko zaostala za minuto in 34 sekund. Meta Tancik je zaostala za krog in zasedla 23. mesto, Eva Terpin pa dirke ni končala.

"Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Ni bil ravno moj najboljši dan, a sem ponosna na to, kako sem se borila. Naredila sem nepotrebno napako, pred spustom se mi je odpel pedal in ko sem ga skušala zapeti, sem trikrat zgrešila. To je Anja Grossmann izkoristila, takrat je skočila in tako sem vedela, da se potegujem za drugo mesto, ker sva pri vrhu zelo izenačeni," je dejala Šerkezi, ki je dve kolajni osvojila na drugem zaporednem prvenstvu, lani je bila v Romuniji dvakrat zlata.

Med mladinci je Gašper Štajnar zasedel 28., Luka Maksimović 52. mesto, Jaka Utranker pa zaradi bolezni ni nastopil. V konkurenci do 23 let je bili Filip Utranker 41., Blaž Kavčič pa 44.

Članico Vito Movrin nastop v olimpijskem krosu čaka v nedeljo.