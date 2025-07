Maruša Tereza Šerkezi bo branila dve zlati kolajni

V Malgacu na Portugalskem bo med 23. in 27. julijem na sporedu 36. gorskokolesarsko evropsko prvenstvo v krosu. V boju za kolajne bo najbolj izpostavljeno ime v slovenski reprezentanci Maruša Tereza Šerkezi, ki bo v mladinski konkurenci branila zlato kolajno tako v olimpijskem kot v kratkem krosu.

Na severu Portugalske bo ta teden tekmovalo devet slovenskih predstavnikov, največ v obeh mladinskih kategorijah. V konkurenci mladink bo prvo ime Maruša Tereza Šerkezi. Že pred začetkom sezone je dejala, da sta glavna letošnja cilja evropsko in svetovno prvenstvo. Slednje bo v prvi polovici septembra v Švici.

"Cilja za letos sta obramba obeh evropskih naslovov, glavni cilj se mi zdi, da je svetovno prvenstvo, tam pa lahko rečem da ciljam na prvo mesto, ob tem pa ciljam tudi na izboljšave v tehniki ter da uživam na kolesu še naprej," je pred sezono dejala Šerkezi, ki bo sedmega avgusta praznovala 18. rojstni dan. Lani v Romuniji se je mlada slovenska kolesarka veselila naslova v obeh konkurencah, tako v kratkem kot v olimpijskem krosu. Tudi letos pa bo med mladinkami skušala ubraniti zlati kolajni kot ena glavnih favoritinj.

V letošnji sezoni je dirkala v mladinski konkurenci na nekaj prestižnih dirkah po Evropi. Slavila je na sedmih mednarodnih dirkah, na edini v okviru svetovnega pokala pa je bila četrta. Pred dobrima dvema tednoma je prepričljivo postala tudi državna prvakinja med mladinkami. Šerkezi je lani postala druga slovenska mladinka s kolajno na EP, pred tem je to uspelo le Tanji Žakelj leta 2006, ko je prav tako osvojila zlato.

Ene najboljših slovenskih gorskih kolesark v zgodovini Tanja Žakelj po dolgih letih ne bo na EP. Pred tem je 14-krat zapovrstjo nastopila v članski konkurenci prvenstev stare celine v krosu in se v tem času veselila treh kolajn. Dvakrat je postala evropska prvakinja (2013, 2014), ima še bron iz leta 2011 ter tri kolajne iz mlajših kategorij. Žakelj je tako prispevala velik delež k skupno 26 kolajnam, ki jih je Slovenija osvojila v vseh panogah gorskega kolesarstva. V krosu so jih slovenske tekmovalke dosegle deset. Zadnjo v članski konkurenci je osvojila Blaža Klemenčič leta 2015, ko je bila bronasta. Deset let je torej minilo od zadnje slovenske članske kolajne, veliko presenečenje pa bi bilo, če bi se ta niz prekinil.

V članski konkurenci bo na Portugalskem nastopila zgolj Vita Movrin, ki v svetovnem to sezono dosega uvrstitve med 34. in 42. mestom, v kratkem krosu pa je bila enkrat 23. in enkrat 25. Slovenskih članov ne bo na Portugalskem.

Na prvenstvu bosta od mlajših članov do 23 let nastopila Blaž Kavčič in Filip Utranker, medtem ko slovenskih mlajših članic ne bo v Malgacu, ki leži 100 km severneje od Porta.

Ob Šerkezi bosta od Slovenk med mladinkami nastopali še Meta Tancik in Eva Terpin. V mladinski konkurenci bodo tekmovali mladinski državni prvak na cestni dirki Luka Maksimović, Gašper Štajnar in Jaka Utranker.