Šerkezi je startala nekoliko počasneje, a se je na izjemno hitri progi bliskovito prebila v ospredje in poskrbela za hudo selekcijo, tako da sta na koncu v boju za zlato medaljo ostali le s Čehinjo Barboro Bukovsko.

"Vedela sem, da moram hitro priti v čim boljši položaj. Ugotovila sem, da se počutim močno, 'vlekla' vso dirko, skakala na klance, poskušala čim bolj razredčiti skupino, kar mi je tudi uspelo. Na koncu sva imeli veliko borbo z Bukovsko, a mi jo je uspelo streti," je za krovno slovensko zvezo povedala 18-letna Šerkezi.

Foto: Grega Stopar/KD Rajd

"Moram priznati, da so bili trenutki med tekmo, ko sem podvomila vase in o tem, da sem lahko vso dirko v ospredju, ampak počutila sem se dobro in šla na vse ali nič. Rekla sem si, da raje v cilju padem po tleh, kot da ne bi naredila vsega, kar bi morala, in na koncu morda ne bi zmagala," je dodala mlada Slovenka.

Popoldne, ob. 17. uri po slovenskem času, čaka nastop v kratkem krosu še članico Vito Movrin.

Dirki olimpijskega krosa bosta v soboto in nedeljo.