Zlata 15-letna Živa Remic, do kolajne tudi strelski par

Atletinja Živa Remic je ob zlati kolajni v teku na 400 metrov s časom 52,21 sekund dosegla še tako osebni kot državni rekord v kategoriji starejših in mlajših mladink.

"Z nastopom sem zelo zadovoljna, dala sem vse od sebe. S tem sem dosegla svoj glavni cilj in za Slovenijo pritekla zlato kolajno. Pred tem smo odlično trenirali, vedela sem, da sem sposobna hitro teči in resnično sem vesela, da sem osvojila zlato kolajno. V letošnji sezoni me čaka še evropsko prvenstvo U-20, kjer bom tekla na 800 metrov," je po tekmi povedala 15-letnica.

Lana Kužnik in Maksimilijan Žarić Foto: OKS To je bila druga kolajna za Slovenijo na olimpijskem festivalu v Skopju. V ponedeljek je srebrno kolajno v streljanju z zračno puško osvojil Maksimilijan Žarić. V torek je še eno, srebrno skupaj z Lano Kužnik v streljanju z zračno puško na 10 metrov (dvojice), torej tretjo za Slovenijo. V finale sta se uvrstila z odličnim streljanjem v prvem in drugem krogu kvalifikacij, v izjemno napetem finalu pa je bila od njiju za malenkost boljša dvojica iz Srbije.

"S streljanjem v rednem delu tekmovanja sem zelo zadovoljen in sem pričakoval vsaj uvrstitev med najboljše štiri dvojice, saj zaupam v najine sposobnosti. V finalu žal nisem streljal tako, kot znam, ampak sva se vseeno borila do zadnjega strela. V nadaljevanju tekmovanja bom dal vse od sebe in bomo videli, kaj bo to pomenilo za rezultat," je po tekmi dejal 17-letni Žarić. "Nastop v finalu sem kar pričakovala in sem malo razočarana, da sva finale izgubila, vendar sva dala vse od sebe," pa je dejala Kužnikova.

Maks Olenik četrti na kronometru

Maks Olenik Foto: Olimpijski komite Slovenije Dopoldne so tekmovali tudi kolesarji. Še posebej se je izkazal Maks Olenik, ki je na kronometrski preizkušnji, ki je potekala v Kumanovem, osvojil četrto mesto. Do bronaste kolajne mu je zmanjkalo le 1,2 sekunde.

"Pričakovanja so bila visoka, naredil sem najboljši kronometer doslej in dal vse od sebe. Žal je malo zmanjkalo za medaljo. Razmere so bile kar težke, bilo je vroče, kljub vsemu pa sem z nastopom zadovoljen," je po svojem nastopu povedal Olenik.

Slovenijo na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju zastopa 118 mladih športnic in športnikov, ki nastopajo v 14 športnih panogah: v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajak-kanuju (slalom), cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu in taekwondoju,