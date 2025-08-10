Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
19.30

1 ura, 13 minut

Kristjan Čeh

Nedelja, 10. 8. 2025, 19.30

1 ura, 13 minut

Atletika, miting bronaste serije, Sollentuna

Kristjan Čeh drugi na Švedskem

STA

Kristjan Čeh

Kristjan Čeh je zaostal le za domačinom Danielom Stahlom.

Foto: Reuters

Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v švedski Sollentuni v metu diska zasedel drugo mesto s 66,19 metra. Zmagal je nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak, domačin Daniel Stahl, ki je vrgel 68,02 m.

Kristjan Čeh je začel s 66,19 m, kar pa mu potem ni več uspelo preseči. Po neveljavni drugi seriji pa je nadaljeval z 62,70, 64,50, 65,76 in končal s 65,89 m.

Stahl je imel štiri veljavne mete, s 67,76 m je vodil od prve serije naprej, že v tretji pa mu je uspela daljava tekme. Tretji je bil Kubanec Mario A. Diaz s 65,44 m.

"Moj nastop danes ni bil najboljši. Ko sem prišel na Švedsko, sem imel težave s hrbtom. Tehnično sem nastop sicer opravil dobro, ampak me je že na startu začelo boleti. Imel sem težavo, kako dati kaj več v met. Naredil sem, kar sem v danih okoliščinah lahko. Vreme pa je bilo dobro in vzdušje tudi," je povedal Čeh.

"Mogoče sem se izčrpal po seriji tekem v Sloveniji in me je letos prvič doletela bolečina v hrbtu, ki je sicer kar stalna spremljevalka metalcev. Ko bom po tekmi prispel v Estonijo, bom šel do kiropraktika in delal vaje, mislim, da bodo na ta način bolečine prešle," je dodal Čeh, ki večji del leta živi in trenira v estonskem Tallinnu.

Že 22. avgusta ga čaka tekma diamantne lige v Bruslju. "Zatem pred svetovnim prvenstvom v Tokiu pa še finale lige. Že 10. septembra bom odšel v pripravljalni tabor estonske reprezentance na Japonsko, dva dni pred tekmo pa bom prišel na SP v Tokio," je še pojasnil Čeh.

