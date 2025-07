Slovenska štafeta 4 X 100 m z državnim rekordom četrta na EP

Andrej Skočir, Jurij Beber, Jernej Gumilar in Anej Čurin Prapotnik so zadnji dan evropskega prvenstva za mlajše člane, ki se je končalo v Bergnu na Norveškem, v finalu štafet 4 X 100 m zasedli četrto mesto z državnim članskim rekordom 38,99. Jan Emberšič je bil prav tako četrti v metu kladiva z osebnim rekordom 71,72 metra.

Jakob Urbanc je bil v isti disciplini, v finalu meta kladiva, sedmi (69,45 m).

Skočir, Beber, Gumilar in Prapotnik so že zgodaj popoldne v kvalifikacijah za drugo mesto s 39,05 sekunde tekli slovenski članski rekord in zaostali le za Španijo (38,87). Obe štafeti sta bili v zadnji, tretji skupini. Prejšnji rekord so 28. junija na ekipnem EP v Mariboru za tretje mesto tekli Gumilar, Matevž Šuštaršič, Skočir in Beber, ki so s časom 39,12 izboljšali slovenski rekord (39,20) iz leta 2002.

V finalu pa so bili še hitrejši, kot prva slovenska štafeta so se spustili pod 39 sekund. V zelo hitrem finalu so zmagali Francozi, tekli so rekord prvenstev 38,43, drugi so bili Nemci z 38,80, tretji pa Španci, ki so z 38,86 slovensko četverico prehiteli za 13 stotink. Emberšič, ki je odličje zgrešil za 79 cm, je v tretji seriji prvič v finalu presegel 70 m, po 70,42 m pa je v naslednji, četrti seriji z osebnim rekordom 71,72 m napredoval na četrto mesto in za najnižjo stopničko zmagovalnega odra zaostajal za manj kot meter. V predzadnji seriji je ostal brez veljavnega dosežka, v zadnji, šesti seriji pa je tekmovanje sklenil z 70,45 m.

Slovenska ženska štafeta 4 X 400 m je na 12. mestu v dopoldanskih kvalifikacijah sicer izpadla, a je s časom 3:35,15 za več kot pet sekund popravila 30 let star državni rekord za mlajše članice. Ajda Kaučič, Petja Klojčnik, Uršula Černelč in Karolina Zbičajnik so finale zgrešile za slabi dve sekundi.

Na prvenstvu je nastopilo 29 slovenskih predstavnikov in predstavnic, sedemnajsto slovensko medaljo na teh tekmovanjih pa je osvojil Matic Ian Guček, ki je bil z izenačenim državnim članskim rekordom v soboto tretji na 400 m z ovirami.

Preberite še: