Ste vedeli, da nogometnega trenerja Pepa Guardiolo zelo zanima košarkarska liga NBA? Bil je velik oboževalec Michaela Jordana. Koga najraje gleda danes, ga je po pripravljalni tekmi Manchester Cityja s Palernom vprašal znani ameriški košarkarski novinar.

Ameriški novinar, ki že leta poroča s tekem lige NBA, Marc Stein je bil v petek v Ljubljani na pripravljalni tekmi slovenske reprezentance na EuroBasket z Nemčijo. Dan pozneje pa si je na Siciliji v živo ogledal nogometno pripravljalno tekmo Manchester Cityja s Palermom. To je bila priložnost, da nekdanjemu nogometašu in zdaj uspešnemu nogometnemu trenerju Pepu Guardioli postavi vprašanje o košarki. Trener sinjemodrih rad gleda ligo NBA.

Luka Dončić Foto: Reuters Povedal je, da je njegov zelo dober prijatelj trener Boston Celtics Joe Mazzula in da je nekoč zelo rad gledal Michaela Jordana. "Moji najljubši košarkarji po obdobju Michaela Jordana so Stepen Curry, Luka Dončić in LeBron James." Čeprav je Luka Dončić odrastel v akademiji madridskega Reala, ga torej Guardiola še kako ceni, čeprav je sam nogometna legenda Barcelone.

Manchester City je na Siciliji zmagal s 3:0, prvi gol je dosegel Erling Haaland, preostala dva pa rezervist Tijjani Reijnders. Nova sezona angleške premier lige se začne naslednji konec tedna, ko se bodo sinjemodri pomerili z Wolverhamptonom. Čez dober mesec dni pa bo Guardiola lahko občudoval še enega Slovenca, novega člana Manchester Uniteda Benjamina Šeška. Mestni derbi bo odigral v četrtem krogu (14. september).