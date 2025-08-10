Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
10. 8. 2025,
16.00

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Michael Jordan Premier League Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić Manchester City Pep Guardiola

Nedelja, 10. 8. 2025, 16.00

25 minut

Od nekdaj spremlja ligo NBA

Pep Guardiola obožuje Luko Dončića

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Pep Guardiola | Pep Guardiola je na Siciliji omenil Luko Dončića. | Foto Reuters

Pep Guardiola je na Siciliji omenil Luko Dončića.

Foto: Reuters

Ste vedeli, da nogometnega trenerja Pepa Guardiolo zelo zanima košarkarska liga NBA? Bil je velik oboževalec Michaela Jordana. Koga najraje gleda danes, ga je po pripravljalni tekmi Manchester Cityja s Palernom vprašal znani ameriški košarkarski novinar.

slovenska košarkarska reprezentanca Klemen Prepelič
Sportal Slovenci brez Dončića pred še zahtevnejšo nalogo

Ameriški novinar, ki že leta poroča s tekem lige NBA, Marc Stein je bil v petek v Ljubljani na pripravljalni tekmi slovenske reprezentance na EuroBasket z Nemčijo. Dan pozneje pa si je na Siciliji v živo ogledal nogometno pripravljalno tekmo Manchester Cityja s Palermom. To je bila priložnost, da nekdanjemu nogometašu in zdaj uspešnemu nogometnemu trenerju Pepu Guardioli postavi vprašanje o košarki. Trener sinjemodrih rad gleda ligo NBA.

Luka Dončić | Foto: Reuters Luka Dončić Foto: Reuters Povedal je, da je njegov zelo dober prijatelj trener Boston Celtics Joe Mazzula in da je nekoč zelo rad gledal Michaela Jordana. "Moji najljubši košarkarji po obdobju Michaela Jordana so Stepen Curry, Luka Dončić in LeBron James." Čeprav je Luka Dončić odrastel v akademiji madridskega Reala, ga torej Guardiola še kako ceni, čeprav je sam nogometna legenda Barcelone.

Manchester City je na Siciliji zmagal s 3:0, prvi gol je dosegel Erling Haaland, preostala dva pa rezervist Tijjani Reijnders. Nova sezona angleške premier lige se začne naslednji konec tedna, ko se bodo sinjemodri pomerili z Wolverhamptonom. Čez dober mesec dni pa bo Guardiola lahko občudoval še enega Slovenca, novega člana Manchester Uniteda Benjamina Šeška. Mestni derbi bo odigral v četrtem krogu (14. september).

slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Sportal Sekulić opravil rez, Dončić ostal doma
Luka Dončić
Sportal Svetovni prvaki na prvem testu previsoka ovira, Dončić prvi strelec
Benjamin Šeško Manchester United
Sportal Kurja polt in velik nasmeh. Šešku stoječe ovacije na Old Traffordu. #video
Michael Jordan Premier League Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić Manchester City Pep Guardiola
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.