Avtor:
R. P.

Petek,
19. 9. 2025,
15.00

Osveženo pred

2 uri, 17 minut

Italijansko prvenstvo, 4. krog

Smola Lovrića! Njegov vzornik Modrić prihaja v Videm, a mora Slovenec počivati.

Avtor:
R. P.

Sandi Lovrić | Sandi Lovrić zaradi poškodbe ne bo mogel zaigrati na dvoboju med Udinesejem in Milanom. | Foto Guliverimage

Sandi Lovrić zaradi poškodbe ne bo mogel zaigrati na dvoboju med Udinesejem in Milanom.

Foto: Guliverimage

Dogajanje v 4. krogu serie A se bo začelo danes zvečer v Lecceju. Prerojeni Juventus bo v soboto gostoval v Veroni, še bližje Sloveniji, v Vidmu, pa se bo predstavil AC Milan. Rdeče-črni bodo s 40-letnim mladostnim veteranom Luko Modrićem gostovali pri Udineseju, pri katerem bo manjkal poškodovani Sandi Lovrić. V času nedeljskega kosila bo na Olimpicu potekal prestižni mestni derbi Lazio - Roma, Tjaš Begić, ki še čaka na debi v serie A, bo s Parmo gostoval v Cremoni, Inter pa bo gostil Sassuolo. V ponedeljek bo prvak Napoli v mestu pod Vezuvom pričakal Piso.

Slovenski reprezentant Sandi Lovrić naj bi zaradi poškodbe mečne mišice, ki jo je staknil v državnem dresu na gostovanju v Švici (0:3), počival vsaj do konca meseca. To je slaba novica tako za selektorja Matjaža Keka kot tudi navijače Udineseja, ki ga bodo pogrešali tudi na sobotni poslastici, ko prihaja v neposredno bližino Slovenije zvezdniški AC Milan.

Luka Modrić je v prejšnjem krogu dosegel zmagoviti zadetek za Milan proti Bologni in podrl številne rekorde, saj mu je to uspelo pri 40 letih. | Foto: Reuters Luka Modrić je v prejšnjem krogu dosegel zmagoviti zadetek za Milan proti Bologni in podrl številne rekorde, saj mu je to uspelo pri 40 letih. Foto: Reuters

Lovrić tako ne bo mogel prvič v klubskem dresu zaigrati proti svojemu vzorniku Luki Modriću. Z njim se je že pomeril v dresu Slovenije in spomladi 2021 doživel enega izmed vrhuncev svoje kariere, saj je v Stožicah prispeval zadetek za zgodovinsko zmago Slovenije nad Hrvaško (1:0).

"Takrat so se dogajali nerealni prizori. Saj sploh nisem mogel verjeti, da sem igral proti vzorniku Modriću, na koncu pa dosegel zadetek za zmago. To mi je ogromno pomenilo, Modrić pa je po tekmi pokazal svojo veličino, ko mi je čestital in bil, čeprav je Hrvaška izgubila, srečen zame," se je pred leti v pogovoru za Sportal rad spominjal sploh prve zmage Slovenije nad Hrvaško v pestri zgodovini sosedskih obračunov. Sobotni obračun bo tako v Vidmu, na katerem bo nastopil tudi njegov nogometni vzornik, spremljal le s tribun.

Italijansko prvenstvo, 3. krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Thuram (Inter),
– Calhanoglu (Inter), De Bruyne (Napoli), De Ketelaere (Atalanta), Paz (Como), Vlahović (Juventus)
...

Tjaš Begić Parma Napoli Inter Juventus AC Milan serie A italijansko prvenstvo Udinese Sandi Lovrič
