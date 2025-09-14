Udinese do zmage brez poškodovanega Lovrića, spodrsljaj Rome na Olimpicu

V uvodnem dejanju tretjega kroga italijanskega prvenstva je Cagliari z 2:0 premagal Parmo. Pri gostih Tjaš Begić ni dobil priložnosti za igro. Sledila sta derbija v Torinu in Firencah. Vodilni Juventus je na ''Derby d'Italia'' po pravem trilerju s 4:3 premagal milanski Inter. Fiorentina je doma z branilcem naslova Napolijem izgubila z 1:3. Med strelci je bil tudi odpisani nogometaš Manchester Uniteda Rasmus Höjlund. V nedeljo je Torino na Olimpicu spravil v slabo voljo Romo, Atalanta je nadigrala Lecce, Udinese pa je brez poškodovanega Sandija Lovrića v gosteh odpravil Piso (1:0).

Foto: Reuters Ob polčasu je Juventus vodil z 2:1. Po drugem zadetku Hakana Calhanogluja je Inter v 65. minuti prišel do izenačenja. Nato sta na sceno stopila vrata Thuram, torej sinova legendarnega francoskega branilca Liliama Thurama. Interjev Marcus Thuram je v 76. minuti zadel za vodstvo s 3:2, Juventusov Kephren Thuram pa v 83. za izenačenje na 3:3. A gol "faraona", kot ga kličejo, saj je dobil ime po egipčanskem faraonu Kefrenu, ni bil zadnji na tekmi. V sodnikovem dodatku je z velike razdalje za zmago Torinčanov zadel 19-letni Črnogorec Vasilije Adžić. Juventus je s polnim izkupičkom devetih točk tako zadržal prvo mesto na prvenstveni lestvici.

Fiorentina je v sobotni večerni tekmi gostila branilca naslova Napoli in izgubila z 1:3. Neapeljčani so hitro prišli do lepe prednosti, najprej je Kevin De Bruyne unovčil enajstmetrovko v šesti minuti, osem minut pozneje pa je zadel še nedavni prišlek iz Manchester Uniteda Rasmus Hoejlund. V drugem polčasu je Sam Beukema zadel za 3:0, v 79. minuti pa je Luca Ranieri zmanjšal zaostanek Fiorentine, ki je imela še nekaj priložnosti.

Giovanni Simeone, sin trenerja Atletica Diega Simeoneja, je popeljal Torino do zmage v Rimu. Foto: Reuters

Uvod v nedeljsko dogajanje je prinesel zmago Torina pri Romi. Sinovi volkulje so tako zapravili možnost, da bi bili po Juventusu in Napoliju še tretji, ki bi se po uvodnih treh srečanjih pohvalili s stoodstotnim izkupičkom. Udinese je brez Sandija Lovrića, ki bi bil lahko po poškodbi na reprezentančni tekmi v Baslu (mečna mišica) odsoten z igrišč vsaj do konca meseca, v gosteh z 1:0 premagal Piso.

