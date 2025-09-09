Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
9. 9. 2025,
20.02

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Andrej Razdrh kvalifikacije slovenska nogometna reprezentanca

Torek, 9. 9. 2025, 20.02

37 minut

Kvalifikacije za EP, U21

Slovenski nogometni upi visoko izgubili na Norveškem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška | Slovenci so izgubili s kar 0:5. | Foto Guliverimage

Slovenci so izgubili s kar 0:5.

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je slabo začela kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu v Albaniji in Srbiji 2027. V norveškem Drammnu je proti domači izbrani vrsti visoko izgubila z 0:5 (0:3). Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 10. oktobra, v gosteh se bo pomerila z Izraelom.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so porazno odprli tekmo. Že v drugi minuti se je v lepi priložnosti znašel Daniel Bassi, šest minut kasneje pa se je slovenska mreža prvič zatresla. Po kotu z leve strani je z glavo zadel Niklas Oedegard, potem ko je bil v skoku neodločen tudi slovenski vratar Lovro Štubljar.

Med 15. in 19. minuto je slovenska obramba še dvakrat "kapitulirala". Najprej je po ostrem norveškem predložku Sindreja Walleja Egelija avtogol dosegel Lovro Golič, tretji gol pa je padel po bliskovitem nasprotnem napadu in natančnem strelu Bassija.

U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V 27. minuti se je izkazal Štubljar, potem ko se je v imenitni priložnosti znašel Sverre Nypan, dve minuti kasneje pa je Walle Egeli streljal mimo njegove desne vratnice. Norvežani so si v prvi polovici tekme priigrali še eno izjemno lepo priložnost, drugi gol Bassija na tekmi pa je preprečil Štubljar.

V prvem polčasu izjemno bledi Razdrhovi izbranci so si še najlepšo priložnost priigrali v 42. minuti, po grobi napaki norveške zadnje vrste pa je Dino Kojić z 20 metrov streljal prek vrat.

Andrej Razdrh | Foto: Guliverimage Andrej Razdrh Foto: Guliverimage

Najbolj nevarni norveški nogometaš Walle Egeli je v 47. minuti po močnem in natančnem strelu z 20 metrov povišal na 4:0, osem minut kasneje pa je bilo že 5:0 po zadetku z glavo Eivinda Hellanda.

Slovenija je od 66. minute imela igralca več na igrišču, potem ko je drugi rumeni karton prejel Oliver Braude. A to se ni poznalo na igrišču, Norvežani so bili tudi v teh okoliščinah premočni za slovenske nogometne upe.

V skupini G nastopajo še Nizozemska, Izrael in BiH. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.

Dan Ndoye
Sportal Švicarji so si dali duška po zmagi nad Slovenijo: SloVeni, SloVidi, SloVici
Jan Oblak Jaka Bijol
Sportal Slovenija parala živce navijačem kot še nikoli v tem stoletju #video
Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek prevzel odgovornost za polom in poslal sporočilo igralcem

nogomet Andrej Razdrh kvalifikacije slovenska nogometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.