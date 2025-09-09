Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je slabo začela kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu v Albaniji in Srbiji 2027. V norveškem Drammnu je proti domači izbrani vrsti visoko izgubila z 0:5 (0:3). Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 10. oktobra, v gosteh se bo pomerila z Izraelom.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so porazno odprli tekmo. Že v drugi minuti se je v lepi priložnosti znašel Daniel Bassi, šest minut kasneje pa se je slovenska mreža prvič zatresla. Po kotu z leve strani je z glavo zadel Niklas Oedegard, potem ko je bil v skoku neodločen tudi slovenski vratar Lovro Štubljar.

Med 15. in 19. minuto je slovenska obramba še dvakrat "kapitulirala". Najprej je po ostrem norveškem predložku Sindreja Walleja Egelija avtogol dosegel Lovro Golič, tretji gol pa je padel po bliskovitem nasprotnem napadu in natančnem strelu Bassija.

Foto: Guliverimage

V 27. minuti se je izkazal Štubljar, potem ko se je v imenitni priložnosti znašel Sverre Nypan, dve minuti kasneje pa je Walle Egeli streljal mimo njegove desne vratnice. Norvežani so si v prvi polovici tekme priigrali še eno izjemno lepo priložnost, drugi gol Bassija na tekmi pa je preprečil Štubljar.

V prvem polčasu izjemno bledi Razdrhovi izbranci so si še najlepšo priložnost priigrali v 42. minuti, po grobi napaki norveške zadnje vrste pa je Dino Kojić z 20 metrov streljal prek vrat.

Andrej Razdrh Foto: Guliverimage

Najbolj nevarni norveški nogometaš Walle Egeli je v 47. minuti po močnem in natančnem strelu z 20 metrov povišal na 4:0, osem minut kasneje pa je bilo že 5:0 po zadetku z glavo Eivinda Hellanda.

Slovenija je od 66. minute imela igralca več na igrišču, potem ko je drugi rumeni karton prejel Oliver Braude. A to se ni poznalo na igrišču, Norvežani so bili tudi v teh okoliščinah premočni za slovenske nogometne upe.

V skupini G nastopajo še Nizozemska, Izrael in BiH. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.