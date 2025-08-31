Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. P., Pe. M.

Nedelja,
31. 8. 2025,
22.43

Osveženo pred

31 minut

Thermometer Blue 0,17

Italijansko prvenstvo, drugi krog

Lovrić na klopi pospremil zmago nad Interjem, Vlahović Juventusu priskrbel tri točke

Dušan Vlahović je zadel za zmago Juventusa. | Foto Reuters

Dušan Vlahović je zadel za zmago Juventusa.

Foto: Reuters

Nogometaši Juventusa so v drugem krogu italijanskega prvenstva z golom rezervista Dušana Vlahovića premagali Genoo in vknjižili drugo zmago. Podprvak Inter je gostil Udinese Sandija Lovrića in Davida Pejičića ter izgubil z 1:2. Lovrić, ki ga italijanski mediji povezujejo tudi z Milanom, je zmago pospremil na klopi, Pejičića ni bilo v postavi. Lazio je s 4:0 odpravil Verono. Prvaki iz Neaplja so v soboto strli odpor Cagliarja. Ob njih so stoodstotni še Juventus, Roma in Cremonese.

Sandi Lovrić, Udinese - Verona
Sportal Lovrić do asistence ob remiju, petarda Interja

Nogometaši Napolija so šele v izdihljajih tekme strli odpor Cagliarija in zmagali z 1:0. Edini gol je v peti minuti sodnikovega podaljška dosegel Kamerunec Frank Anguissa.

V petek zvečer je AC Milan z zmago nad Leccejem dosegel prve točke sezone. S porazom je novo sezono začel AC Milan, premagal ga je povratnik v serie A Cremonese (2:1). Novi trener milanskega velikana Massimiliano Allegri je bil tako že pod pritiskom. Ta petek jih je čakala še ena ekipa, ki bi ji morali vzeti tri točke, Lecce.

Na prejšnjih treh medsebojnih tekmah so ekipi z juga Italije vselej zabili tri gole. Že 16 let AC Milan ni začel sezone z dvema zaporednima porazoma – in tudi letos je ni. Lecce je padel z 2:0. Po podaji Luke Modrića je za vodstvo v 66. minuti zadel Ruben Loftus-Cheek, zmago pa je tik pred koncem srečanja potrdil Christian Pulisic.

Milan je dosegel prvo zmago. | Foto: Reuters

Mussolinijev pravnuk debitiral v Serie A
Pravnuk italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija Romano Floriani Mussolini je v petek debitiral na tekmi italijanskega državnega prvenstva med kluboma Cremonese in Sassuolo. Mussolini je v igro vstopil v 82. minuti in ekipi Cremoneseja priigral enajstmetrovko za zmago. Najstrožjo kazen je uspešno izvedel Manuel De Luca, ki je na igrišče prišel sočasno z Mussolinijem. "Preveč stvari se je zgodilo v prekratkem času. Mislim, da ne bom nikoli pozabil, kaj se je zgodilo nocoj. Debi v Serie A je vedno bil del mojih sanj," je po prvem nastopu za svoje moštvo v italijanski prvoligaški konkurenci povedal 22-letni nogometaš. Mussolini je sin dolgoletne poslanke v evropskem parlamentu Alessandre Mussolini, sicer vnukinje fašističnega diktatorja, ki je Italiji s trdo roko vladal med letoma 1922 in 1943. 

Italijansko prvenstvo, drugi krog:

Petek, 29. avgust:

Soboto, 30 avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Thuram (Inter), Vlahović (Juventus)
...

Massimo Moratti
Sportal Nekdanji predsednik Interja Massimo Moratti v bolnišnici
Aleksander Čeferin
Sportal Čeferin ni zadovoljen: Evropske ekipe bi morale igrati v Evropi
