STA

28. 8. 2025,
16.08

13 minut

Četrtek, 28. 8. 2025, 16.08

13 minut

Aleksander Čeferin ne podpira ligaških tekem zunaj Evrope

STA

Aleksander Čeferin | Predsednik Uefe Aleksander Čeferin ne podpira načrtov Italijanov in Špancev. | Foto Guliverimage

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin ne podpira načrtov Italijanov in Špancev.

Foto: Guliverimage

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin nasprotuje načrtom španske in italijanske lige, da bi tekme igrali v tujini, v ZDA oziroma Avstraliji.

Italijanska serie A želi tekmo med Milanom in Comom februarja gostiti v Perthu, ker bodo milanski stadion takrat uporabljali za zimske olimpijske igre. Španska la liga želi dvigniti svojo prepoznavnost v tujini z gostovanjem tekme med Villarrealom in prvakom Barcelono v Miamiju decembra.

Evropske ekipe bi morale igrati v Evropi

Načrti zahtevajo odobritev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), Aleksander Čeferin pa je v intervjuju, objavljenem v četrtek, za portal Politico povedal, da Uefa ne more posredovati, ker načrte podpirata španska in italijanska nogometna zveza.

"Nismo zadovoljni, a kolikor smo pravno preverili, tukaj nimamo veliko prostora, če se zveze strinjajo. In obe zvezi sta se strinjali. To razpravo bomo začeli tudi s Fifo in vsemi zvezami, ker mislim, da to ni dobro," je dejal Čeferin

"V redu, če gre za izjemo, če obstaja razlog, v redu. Ampak načeloma bi morale evropske ekipe igrati v Evropi, ker navijači, ki jih podpirajo, živijo v Evropi. To je velika tradicija," je dejal Čeferin.

Izdaja navijačev

Načrte so ostro kritizirali tudi predstavniki španskega kluba Reala in evropski komisar za šport Glenn Micallef. Izpostavil je, da mora evropski nogomet ostati v Evropi. "Kot komisar in kot vseživljenjski nogometni navijač verjamem, da klubi večino svojega uspeha dolgujejo svojim zvestim navijačem in lokalnim skupnostim," je pojasnil komisar.

Dodal je, da je to prvi velik preizkus za evropski nogomet po propadli ideji superlige. "Močni, v skupnosti temelječi klubi so srce evropskega športnega modela. Selitev tekmovanj v tujino ni inovacija, ampak izdaja," je še zapisal Micallef.

Preberite še:

Gianluigi Donnarumma liga prvakov
Sportal Sprememba: finale lige prvakov po novem ob 18. uri
Jan Oblak
Sportal Remi v Vigu, Oblakovi v soboto po prvo zmago
Sandi Lovrić, Udinese - Verona
Sportal Lovrić do asistence ob remiju, petarda Interja
