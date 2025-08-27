Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
27. 8. 2025,
18.24

31 minut

Sreda, 27. 8. 2025, 18.24

Nekdanji predsednik Interja Massimo Moratti v bolnišnici

STA

Massimo Moratti je bil zaradi pljučnice prepeljan v bolnišnico Humanitas v Rozzanu pri Milanu.

Massimo Moratti je bil zaradi pljučnice prepeljan v bolnišnico Humanitas v Rozzanu pri Milanu.

Foto: Guliverimage

Nekdanji predsednik italijanskega nogometnega kluba Interja Massimo Moratti je bil zaradi pljučnice prepeljan v bolnišnico Humanitas v Rozzanu pri Milanu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Moratti, ki je bil maja lani star osemdeset let in je že nekaj časa bolan, ni v kritičnem stanju, vendar so mu vstavili dihalno cev, da bi mu olajšali dihanje.

Miljarder Moratti je prevzel mesto predsednika Interja od Ernesta Pellegrinija leta 1995, ko so mnogi menili, da Inter ne dosega visokih rezultatov. V 18 letih njegovega vodenja je Inter med letoma 2006 in 2010 osvojil pet italijanskih prvenstev zapored, s čimer je izenačil takratni rekord, štiri domače pokalne naslove (2005, 2006, 2010, 2011), štiri superpokalne naslove (2005, 2006, 2008, 2010).

Posegel je tudi po naslovu v ligi prvakov (2010), osvojil je naslov svetovnega klubskega prvaka (2010) in en evropski pokalni naslov (1998). Inter je v sezoni 2009-2010 osvojil državni in domači pokalni naslov ter ligo prvakov ter postal prva italijanska ekipa, ki ji je uspelo osvojiti ta trojček.

Moratti naj bi v času svojega predsedniškega mandata za nakupe igralcev porabil približno 1,5 milijarde evrov svojega osebnega denarja. Njegova najbolj znana pridobitev je bil prihod Brazilca Ronalda iz Barcelone poleti 1997, ko je ta veljal za najboljšega nogometaša na svetu. Bil pa je tudi tarča kritik zaradi pogostih odpuščanj trenerjev.

