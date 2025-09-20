Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić spada že dolgo med najbolj priljubljene košarkarje na svetu. Pred začetkom nove sezone lige NBA, v kateri želi v dresu Los Angeles Lakers uresničiti največji cilj in prvič v karieri osvojiti naslov prvaka, se je razgovoril o številnih temah v intervjuju za Wall Street Journal. V njem je tudi namignil, kje bi lahko končal kariero. Njegove besede so zelo odmevale v Madridu in Beogradu. Med privrženci Reala so sprožile manjšo evforijo, še kako pa so dale misliti tudi navijačem Crvene zvezde.

Prihodnji mesec se bo na drugi strani velike luže začela nova sezona lige NBA, od katere veliko pričakuje tudi Luka Dončić. Slovenski košarkarski as je nedavno navduševal na evropskem prvenstvu, kjer je bil najboljši strelec tekmovanja, reprezentanca pa je na njegovih krilih v četrtfinalu dodobra namučila poznejšega prvaka Nemčijo. Odkar se je 26-letni Ljubljančan vrnil v ZDA, v košarkarskih krogih zelo odmeva njegov intervju za Wall Street Journal. V njem je spregovoril o številnih tekmah, namignil pa tudi na to, kje bi lahko končal kariero.

Pri Realu navduševal kot najstnik

Luka Dončić je v dresu madridskega Reala postavljal številne mejnike. Foto: Guliverimage "Ni skrivnost, da eden največjih aktualnih zvezdnikov lige NBA navija za Crveno zvezdo. Delije (navijači Crvene zvezde, op. p.) pogosto sanjajo o tem, kako bi lahko Luka sklenil kariero v dresu Crvene zvezde, a Dončić bolj razmišlja o Madridu kot pa srbski prestolnici," so zapisali pri srbskem Kurirju, poudarili Dončićevo navezanost Crveni zvezdi, za katero ni nikoli nastopil, a tudi dodali, da se ta scenarij najverjetneje ne bo izpolnil. Dončić je v nedavnem intervjuju namreč dal vedeti, da bi lahko v nadaljevanju kariere znova zaigral za madridski Real.

Možnost, da bi končal profesionalno košarkarsko pot prav v dresu madridskega Reala, kjer je navduševal kot najstnik in začel nastopati že pri 13 letih, je poskrbela za manjšo evforijo v španski prestolnici. "Morate biti zares dobri, če želite igrati za Real Madrid," je za WSJ poudaril največji ambasador slovenskega športa na svetu in na vprašanje, ali bi se še kdaj vrnil v Madrid in zaigral za Real, odgovoril: "Seveda. Real me je vzgojil."

Real je ostal v njegovem srcu

Superzvezdnik Lakersov tako ne izključuje možnosti, da bi se v nadaljevanju kariere, kjer ima trenutno z Jezerniki sklenjeno večletno pogodbo, vrnil v Evropo in znova oblekel dres Reala. Z Madridčani je ostal tesno povezan, pozorno in zvesto spremlja vse njihove nastope in deli z njimi veselje tudi na družbenih omrežjih, ostal je tudi v tesnem stiku z nekdanjimi soigralci in največjimi zvezdniki Reala.

Luka Dončić je vedno dobrodošel gost v Madridu pri predsedniku kluba Florentinu Perezu. Tako sta se pozdravila leta 2023 pred gostovanjem Dallasa v Španiji. Foto: Reuters

Pri španskem športnem dnevniku Marca, ki podrobno spremlja dogajanje v kraljevem klubu, so tako prepričani, da bi lahko Dončić končal kariero prav v Španiji, kar bi bila ogromna pridobitev in čast za Real. Zanj je kot najstnik odigral 80 tekem v evroligi in 123 na španskem prvenstvu, zapustil pa globok pečat.

Pri 26 letih je povsem vpet v cilje, ki jih prinaša liga NBA, čez določeno obdobje, Marca navaja, da bi se lahko to zgodilo čez desetletje, ko bi lahko slovenski as začeti razmišljati o tem, da bi se vrnil v Evropo.