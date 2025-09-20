Sobota, 20. 9. 2025, 20.45
Angleško prvenstvo, 5. krog
Šeško "žrtev" taktike, United ugnal Chelsea. Bijol zmago Leedsa pospremil s klopi.
Peti krog angleškega prvenstva se je začel s prestižnim mestnim derbijem med vodilnim Liverpoolom in Evertonom, ki je z 2:1 pripadel rdečim. Jaka Bijol je z Leeds Unitedom na gostovanju s 3:1 ugnal Wolverhampton. Steber slovenske obrambe je srečanje pospremil s klopi za rezervne igralce. Benjamin Šeško (Manchester United) tudi proti Chelseau ni dočakal prvenca v premier league, a po zmagi z 2:1 vendarle imel razlog za zadovoljstvo. Odigral je prvih 45 minut srečanja. Nedelja prinaša derbi kroga na Emiratesu, kjer bo pri Arsenalu gostoval Manchester City, pri katerem v zadnjem obdobju gosti Erling Haaland.
Danes bo na Otoku pestro. Začelo se je na Anfieldu, kjer je Jan Oblak v sredo v ligi prvakov z Atleticom nesrečno ostal brez točke v sodnikovem podaljšku (2:3). Liverpool, branilec naslova v Angliji, je tudi po mestnem, že 247 Merseyside derbiju ostal stoodstoten. Za varovance Arneja Slota sta že v prvem polčasu za lepo prednost poskrbela Ryan Gravenberch in Hugo Ekitike. Modri so prek Idrisse Gueyeja v 58. minuti znižali, a tri točke so ostale na Anfieldu, kjer so dočakali tudi premierligaški debi pregrešno dragega napadalca Alexandra Isaka v rdečem dresu. Šved je v 67. minuti zamenjal strelca drugega gola Ekitikeja.
Ryan Gravenberch (levo) je popeljal Liverpool v vodstvo v 10. minuti.
Bijol znova obsedel
Leeds je vknjižil tri točke, Jaka Bijol pa je obsedel na klopi. Steber obrambne vrste slovenske reprezentance Jaka Bijol se je poleti za skoraj 20 milijonov evrov iz Vidma preselil v Leeds. Čeprav je bil napovedan kot pomembna okrepitev, za zdaj na angleškem prvenstvu še ni dočakal priložnosti za nastop.
V uvodnem krogu je moral počivati zaradi kazni, saj je na zadnji tekmi za Udinese prejel rdeči karton, nato pa ga trener Daniel Farke z izjemo ligaškega pokala še ni poslal na zelenico. Za zdaj dobiva prednost pred Korošcem Pascal Struijk, enako pa se je zgodilo tudi tokrat. Leeds je sicer s 3:1 v gosteh ugnal Wolverhampton, gostje pa so vse tri zadetke zabili v prvem polčasu.
Amorim lahko spi nekoliko mirneje
Chelsea je že v uvodnih minutah ostal brez Roberta Sancheza. Portugalski trener Ruben Amorim, ki se mu zaradi skromnih rezultatov že nekaj časa trese stolček, je deležen hudega pritiska. Če do konca meseca rdečih vragov ne bo popeljal v zmagoviti niz, bi lahko kaj kmalu izgubil službo na Old Traffordu. Prva naloga, derbi s Chelseajem, se je razpletla po njegovih željah.
Gostje iz Londona so šok doživeli že v peti minuti, ko je neposredni rdeči karton po prekršku prejel vratar Robert Sanchez. Rdeči vragi so to hitro izkoristili in v 14. minuti povedli prek kapetana Bruna Fernandesa. Var je sicer poskrbel za nekaj napetosti, a gol je bil na koncu priznan. V 37.je po lepem strelu z glavo prednost domačih povišal Casemiro, isti igralec pa je v sodnikovem dodatku prejel še drugi rumeni karton in tudi United je nadaljeval le z desetimi.
Žrtev tega je postal Benjamin Šeško, ki je mesto na igrišču pred nadaljevanjem prepustil Manuelu Ugarteju. Chelsea je uvidel svojo priložnost, v 80. minuti pa prek Trevorja Chalobaha izenačil. A zaključni nalet Londončanov so domači odbili in vknjižili pomembne tri točke.
Erling Haaland v zadnjem obdobju zadeva kot za stavo.
V nedeljo se bosta v sklepnem dejanju 5. kroga na Emiratesu spopadla Arsenal in Manchester City. Obeta se spektakel, obe ekipi sta v dobri formi, samozavest pa sta okrepili še z uvodnima zmagama v ligi prvakov. Pri gostih je v izjemni strelski formi Erling Haaland, ki blesti tako v klubskem kot tudi reprezentančnem dresu.
Nedelja, 21. september:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Haaland (Man City)
3 – Anthony (Burnley), Ekitike (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournmouth)
