Šeško "žrtev" taktike, United ugnal Chelsea. Bijol zmago Leedsa pospremil s klopi.

Peti krog angleškega prvenstva se je začel s prestižnim mestnim derbijem med vodilnim Liverpoolom in Evertonom, ki je z 2:1 pripadel rdečim. Jaka Bijol je z Leeds Unitedom na gostovanju s 3:1 ugnal Wolverhampton. Steber slovenske obrambe je srečanje pospremil s klopi za rezervne igralce. Benjamin Šeško (Manchester United) tudi proti Chelseau ni dočakal prvenca v premier league, a po zmagi z 2:1 vendarle imel razlog za zadovoljstvo. Odigral je prvih 45 minut srečanja. Nedelja prinaša derbi kroga na Emiratesu, kjer bo pri Arsenalu gostoval Manchester City, pri katerem v zadnjem obdobju gosti Erling Haaland.

Danes bo na Otoku pestro. Začelo se je na Anfieldu, kjer je Jan Oblak v sredo v ligi prvakov z Atleticom nesrečno ostal brez točke v sodnikovem podaljšku (2:3). Liverpool, branilec naslova v Angliji, je tudi po mestnem, že 247 Merseyside derbiju ostal stoodstoten. Za varovance Arneja Slota sta že v prvem polčasu za lepo prednost poskrbela Ryan Gravenberch in Hugo Ekitike. Modri so prek Idrisse Gueyeja v 58. minuti znižali, a tri točke so ostale na Anfieldu, kjer so dočakali tudi premierligaški debi pregrešno dragega napadalca Alexandra Isaka v rdečem dresu. Šved je v 67. minuti zamenjal strelca drugega gola Ekitikeja.

Ryan Gravenberch (levo) je popeljal Liverpool v vodstvo v 10. minuti. Foto: Reuters

Bijol znova obsedel

Leeds je vknjižil tri točke, Jaka Bijol pa je obsedel na klopi. Foto: Reuters Steber obrambne vrste slovenske reprezentance Jaka Bijol se je poleti za skoraj 20 milijonov evrov iz Vidma preselil v Leeds. Čeprav je bil napovedan kot pomembna okrepitev, za zdaj na angleškem prvenstvu še ni dočakal priložnosti za nastop.

V uvodnem krogu je moral počivati zaradi kazni, saj je na zadnji tekmi za Udinese prejel rdeči karton, nato pa ga trener Daniel Farke z izjemo ligaškega pokala še ni poslal na zelenico. Za zdaj dobiva prednost pred Korošcem Pascal Struijk, enako pa se je zgodilo tudi tokrat. Leeds je sicer s 3:1 v gosteh ugnal Wolverhampton, gostje pa so vse tri zadetke zabili v prvem polčasu.

Amorim lahko spi nekoliko mirneje

Chelsea je že v uvodnih minutah ostal brez Roberta Sancheza. Foto: Reuters Portugalski trener Ruben Amorim, ki se mu zaradi skromnih rezultatov že nekaj časa trese stolček, je deležen hudega pritiska. Če do konca meseca rdečih vragov ne bo popeljal v zmagoviti niz, bi lahko kaj kmalu izgubil službo na Old Traffordu. Prva naloga, derbi s Chelseajem, se je razpletla po njegovih željah.

Gostje iz Londona so šok doživeli že v peti minuti, ko je neposredni rdeči karton po prekršku prejel vratar Robert Sanchez. Rdeči vragi so to hitro izkoristili in v 14. minuti povedli prek kapetana Bruna Fernandesa. Var je sicer poskrbel za nekaj napetosti, a gol je bil na koncu priznan. V 37.je po lepem strelu z glavo prednost domačih povišal Casemiro, isti igralec pa je v sodnikovem dodatku prejel še drugi rumeni karton in tudi United je nadaljeval le z desetimi.

Žrtev tega je postal Benjamin Šeško, ki je mesto na igrišču pred nadaljevanjem prepustil Manuelu Ugarteju. Chelsea je uvidel svojo priložnost, v 80. minuti pa prek Trevorja Chalobaha izenačil. A zaključni nalet Londončanov so domači odbili in vknjižili pomembne tri točke.

Erling Haaland v zadnjem obdobju zadeva kot za stavo. Foto: Reuters

V nedeljo se bosta v sklepnem dejanju 5. kroga na Emiratesu spopadla Arsenal in Manchester City. Obeta se spektakel, obe ekipi sta v dobri formi, samozavest pa sta okrepili še z uvodnima zmagama v ligi prvakov. Pri gostih je v izjemni strelski formi Erling Haaland, ki blesti tako v klubskem kot tudi reprezentančnem dresu.

Nedelja, 21. september:

