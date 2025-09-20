Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Crvena zvezda ugnala Partizan

Timi Max Elšnik zadel na večnem srbskem derbiju

Timi Max Elšnik, Crvena zvezda - Partizan | Timi Max Elšnik (št. 21) je zabil prvi gol na večnem srbskem derbiju. | Foto Guliverimage

Timi Max Elšnik (št. 21) je zabil prvi gol na večnem srbskem derbiju.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik se je s Crveno zvezdo veselil zmage na 177. večnem derbiju z mestnim tekmecem Partizanom. Elšnik je ob zmagi rdeče-belih z 2:1 prispeval prvi zadetek na tekmi, ko je iz bližine zadel po kotu v 28. minuti.

Na tekmi 9. kroga srbske lige med Crveno zvezdo in Partizanom je sicer prvo priložnost na tekmi zapravil še en slovenski nogometaš, a ta je član Partizana, Mario Jurčević. Zvezda je podvojila prednost v 60. minuti z golom Nemanje Radonjića, Partizan pa je zmanjšal zaostanek v 74. minuti, ko je zadel Jovan Milošević.

Zvezda je v sezoni odigrala sedem ligaških tekem in je še stoodstotna z 21 točkami, Partizan pa je drugi z 19 točkami z osmih tekem.

V elitni srbski ligi od slovenskih nogometašev igra še Ester Sokler za Radnički 1923, ki je pri 12 točkah z osmih tekem.

