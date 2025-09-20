Slovan z lahkoto, Celjani le do točke, Ribničani stoodstotni

Državni in pokalni prvaki iz minule sezone so po uvodnem neodločenem izidu proti trebanjskemu Trimu nato v državnem rokometnem prvenstvu nanizali dve zmagi. Najprej so po igri brez "šarma" zmagali na Škofljici, na uvodni tekmi tretjega kroga pa so na Kodeljevem visoko s 44:27 premagali Ormožane, kar je lep obet pred veliko zahtevnejšo nalogo čez teden dni, ko bodo gostovali pri Celjanih. Ti so v soboto le remizirali na gostovanju v Slovenj Gradcu (26:26), Velenjčani pa so izgubili v Škofji Loki (20:25). Zmage so vknjižili Krka, Trimo in Ribnica, ki je s stoodstotnim izkupičkom na vrhu prvenstvene lestvice.

Ljubljanski trener Uroš Zorman je pri vodstvu 9:8 v 14. minuti zahteval minuto odmora, po njej pa so se na igrišču razleteli tudi njegovi varovanci in si v 27. minuti priigrali prednost devetih golov (23:14). "Enosmeren promet" se je nadaljeval tudi v drugi polovici, domači rokometaši pa so si najvišjo prednost priigrali prav na koncu dvoboja (44:27).

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Tarik Mlivić s sedmimi goli, Tim Cokan in Adi Mehmedćehajić pa sta prispevala po pet zadetkov. Nik Ćirović je za Prleke dosegel sedem, Matevž Žunič pa šest golov.

Remi na derbiju kroga

Osrednja tekma kroga med Slovenj Gradcem in Celjem Pivovarno Laško se je končala brez zmagovalca. V Slovenj Gradcu se je od prve do zadnje minute odvijal neusmiljen boj za vsak košček igrišča, v izjemno živčni in napeti končnice pa je za celjsko točko poskrbel nadarjeni Aljuš Anžič, ki je izenačujoči zadetek dosegel sedem sekund pred koncem napetega dvoboja.

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita David Svečko s šestimi in Veljko Stanojević s petimi goli, v gostujoči pa Luka Perić s sedmimi in Alex Bognar s petimi zadetki.

Na vrhu Ribnica

Rokometaši iz Ribnice so dosegli tretjo zmago v državnem prvenstvu in se zavihteli na vrh razpredelnice. Po zmagah nad Radovljičani in Novomeščani so premagali še tekmece iz Ivančne Gorice ter imajo točko naskoka pred LL Grosist Slovanom, Celjem Pivovarno Laško, Slovenj Gradcem in Trimom iz Trebnjega.

Izbranci gostujočega trenerja Jana Puclja so vodili od prve do zadnje minute. Temelje za zmago so postavili v končnici prvega polčasa, ko so dvakrat povedli za pet golov (12:7, 13:8).

V domači ekipi sta Lun Ključanin in Vid Kompare dosegla po šest golov, izkazal pa se je tudi vratar Luka Zupančič s 14 obrambami. Uroš Knavs je za gostujočo zasedbo dosegel osem, Mitja Romih pa šest zadetkov.

Liga NLB, 3. krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september: