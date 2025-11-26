Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sreda,
26. 11. 2025,
22.16

1 ura, 9 minut

Liga NHL, 26. november

Liga NHL, 26. november

Pester večer v ligi NHL, na delu skoraj vsi, le Kopitar ne

S. K.

Anaheim Ducks

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bo ponoči odigranih kar 15 tekem, na delu bodo tako domala vse ekipe, le dve imata prost večer, ena od teh pa je tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Bodo pa kralji bržčas z zanimanjem pospremili dogajanje v Anaheimu in Seattlu, saj sta moštvi Ducks in Kraken njihova najresnejša tekmeca v pacifiški diviziji zahodne konference.

Dallas Stars
Sportal Osamela tekma, a kar 11 golov: Dallas se je znesel nad podprvaki

Anaheim Duck so z 29 točkami vodilna ekipa pacifiške divizije, ponoči jih čaka spopad z Vancouver Canucks. Seattle ima prav toliko točk kot LA Kings (28), tokrat pa gosti drugo najboljšo ekipo lige, Dallas Stars.

Kopitarja naslednja tekma čaka v petek že ob 22. uri po slovenskem času, ko se bo s kralji v derbiju pacifiške divizije v gosteh pomeril prav z Anaheimom.

Liga NHL, 26. november

Lestvici

Seattle Kraken Anaheim Ducks liga NHL
