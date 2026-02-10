Hrvati razkrili prve ceste za aprilski spektakel: reli za SP tudi blizu Slovenije

Organizatorji relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem so razkrili osnovne podatke o trasi letošnjega spektakla.

Kot smo napovedali že pred tedni, se bo svetovno prvenstvo v reliju letos po enem letu premora vrnilo na Hrvaško in ob tej priložnosti so središče relija organizatorji preselili iz Zagreba na Reko. Hrvati bodo od 9. do 12. aprila gostili četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva.

Oliver Solberg (Toyota) je letos z zmago v Monte Carlu najbolje začel novo sezono svetovnega prvenstva v reliju. Foto: Red Bull

Natančna trasa dirke še ni znana, toda prvi dokumenti že zelo jasno kažejo obrise letošnjega spektakla. Reli bo imel dvajset hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov, dolžina celotnega relija z vmesnimi etapami bo 1.136 kilometrov.

V četrtek pred relijem bo potekal shakedown test. V prvih dokumentih so organizatorji za lokacijo zapisali otok Krk. V novih dokumentih te lokacije ni več, vseeno pa oddaljenost shakedowna od servisnega parka ob dirkališču Grobnik (32 km) lahko še vedno sovpada z eno izmed cest na Krku.

Četrtek, 9. april 2026

18.30 - uradni štart relija (Korzo, Reka)

Petek, 10. april 2026

09:13 - HP 1 Vodice-Brest (14,1 km)

10:11 - HP 2 Jezero Butonigla - Motovun (13,7 km)

11:14 - HP 3 Beram - Cerovlje (23,7 km)

12:02 - HP 4 Učka (11.7 km)

15:15 - HP 5 Vodice-Brest (14,1 km)

16:13 - HP 6 Jezero Butonigla - Motovun (13,7 km)

17:16 - HP 7 Beram - Cerovlje (23,7 km)

18:04 - HP 8 Učka (11.7 km)

Sobota, 11. april 2026

08:43 - HP 9 Platak (16,2 km)

09:41 - HP 10 Ravna Gora - Skrad (10,1 km)

11:05 - HP 11 Generalski Stol - Zdihovo (22,4 km)

12:03 - HP 12 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki (9,1 km)

14:12 - HP 13 Platak (16,2 km)

15:05 - HP 14 Ravna Gora - Skrad (10,1 km)

16:23 - HP 15 Generalski Stol - Zdihovo (22,4 km)

17:22 - HP 16 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki (9,1 km)

Nedelja, 12. april 2026

08:05 - HP 17 Bribir - Novi Vinodolski (14,1 km)

09:05 - HP 18 Alan-Senj (14,5 km)

10:38 - HP 19 Bribir - Novi Vinodolski (14,1 km)

13:15 - HP 20 Alan-Senj (14,5 km)

15:30 - Cilj relija (Korzo, Reka)

Kombinacija ovinkov na vrhu Učke. Kje natančno bosta štart in cilj, še ni znano - zagotovo pa jo bodo vozili iz istrske smeri. Foto: Gregor Pavšič

Prek Učke so v preteklosti potekali že številni reliji nekdanjega jugoslovanskega državnega prvenstva, prav tako tudi nekoč tradicionalni reli Opatija - ta je bil dolgo tudi v koledarju slovenskega državnega prvenstva. Foto: Gregor Pavšič

Že prva hitrostna preizkušnje Vodice-Brest bo potekala tik ob slovensko-hrvaški državni meji v Istri. Ta preizkušnja je blizu Buzeta. Sledili bosta preizkušnji od jezera Butoniga proti Motovunu, nato pa najdaljša preizkušnja prvega dne Beram-Cerovlje.

Za poslastico bodo v petkovem krogu hitrostnih preizkušenj peljali še preizkušnjo prek Učke, ki sodi med najbolj legendarne dirkaške odseke na področju nekdanje Jugoslavije. Štart bo na istrski strani, nato pa se obeta zanimiv spust po drsečem asfaltu proti Opatiji.

V soboto se bo reli preselil severnozahodno nad Reko. Spet bo v programu hitrostna preizkušnja prek Platka, novost je še ena preizkušnja v neposredni bližini Slovenije - to je preizkušnja Generalski Stol - Zdihovo, ki pelje tudi zelo blizu Vinice (naselje Bosanci). Znani sta preizkušnji Ravna Gora - Skrad in Pečurkovo Brdo - Mrežnički Novaki, ki bosta karavano peljali proti Karlovcu.

Nedeljski zaključek z razgledi na Jadran

V nedeljo se bo reli spet vrnil ob Jadransko morje in sicer v okolici Novega Vinodolskega in Senja. Obetajo se lepi razgledi in zanimive ceste. Zanimiva bo zadnja hitrostna preizkušnja Alan-Senj, ki bo potekala nad jadransko obalo in napoveduje še posebej spektakularen zaključek relija - na tej zadnji preizkušnji “powerstage” se delijo tudi dodatne točke.

Uradni štart in cilj relija bodo organizatorji tokrat izpeljali na ulici Korzo v Reki.

V okolici Motovuna, Novega Vinodolskega in Senja se obetajo izjemni pogledi na traso relija:

Foto: Getty Images Foto: Guliverimage