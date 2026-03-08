Velik uspeh mladih skakalcev

Slovenska mešana skakalna reprezentanca je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju poskrbela za nov velik uspeh. V postavi Taja Terbovšek, Jaka Kramer, Maja Kovačič in Enej Faletič je zanesljivo osvojila zlato medaljo, že peto v zgodovini na tej tekmi.

Slovenci so vodstvo prevzeli že po prvem skoku. Taja Terbovšek je odprla tekmo z odličnim poletom dolgim 98 metrov in Sloveniji zagotovila vodstvo, ki ga naša ekipa do konca ni več izpustila iz rok. Terbovšek je bila zanesljiva tudi v finalni seriji, kjer je znova pristala pri 98 metrih.

Taja Terbovšek Foto: Bor Slana/STA

"Še ena super tekma je za nami. Vesela sem, da je cela ekipa dobro poskakala, tudi jaz sem naredila dobra skoka in mislim, da se lahko veselimo zlate medalje," je po veliki zmagi povedala Taja Terbovšek.

Prednost je nato še povečal Jaka Kramer. Po 93 metrih v prvi seriji je v finalu skočil kar 99 metrov in slovensko ekipo še utrdil na vrhu. Maja Kovačič je dodala skoka dolga 91,5 in 95 metrov, pri drugem je imela sicer nekaj težav pri doskoku, a to ni ogrozilo slovenskega vodstva. Piko na i je postavil Enej Faletič, ki je kot zadnji slovenski predstavnik skočil 97,5 in 96,5 metra.

Slovenija je na koncu zbrala 977,9 točke, kar je bilo kar 24,7 točke več od drugouvrščene Avstrije, za katero so skakali Sara Pokorny, Nikolaus Humml, Luise Tristscher in Lukas Haagen. Bronasto medaljo je osvojila Nemčija z 936,0 točkami.

Slovenska reprezentanca je tako v Lillehammerju osvojila že drugo zlato medaljo. Poleg mešane ekipe so na najvišjo stopničko stopile tudi skakalke na ekipni tekmi.

Foto: Vid Ponikvar

"Končno! Fanta sta uprizorila res odlične skoke in dokazala, da spadata med najboljše posameznike na svetovnem prvenstvu, čeprav rezultati na posamični tekmi niso kazali tako. A danes je bila to čisto druga podoba, res sta odskakala, kot se spodobi," je povedal trener Gorazd Bertoncelj.

