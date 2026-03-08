Avstrijsko zmagoslavje, Prevc in Lanišek druga, veselijo se Finci

Zmagovalca tekme parov svetovnega pokala v Lahtiju sta Avstrijca Jan Hörl in Daniel Tschofenig, ki sta za 21,8 točke prehitela slovensko dvojico Domen Prevc – Anže Lanišek. Na tretjo stopničko sta po ponesrečenem zadnjem skoku Norvežana Mariusa Lindvika skočila Finca Niko Kytosaho in Antti Aalto. Domačina sta za zmagovalcema zaostala 53,3 točke. Po prvem skoku prve serije je vodila japonska dvojica, a je bila zaradi predolgih smuči Rena Nikaido diskvalificirana.

Po dveh posamičnih tekmah je Lahti gostil še tekmo parov, na kateri sta slovenske barve branila Anže Lanišek in Domen Prevc. Slovenski dvojec je po prvi od treh serijah vodil, na drugem mestu sta bila po s 5,6 točke zaostanka Avstrijca Daniel Tschofenig in Jan Hörl, tretja pa Norvežana Marius Lindvik in Isak Andreas Langmo. Švicarji, Finci in Nem

Hörl je v drugi seriji izkoristil krajši skok Laniška in Avstrijo popeljal v vodstvo, tudi Tschofenig je v primerjavi s Prevcem pridobil nekaj točk, tako da sta Avstrijca po drugi seriji vodila za 17 točk pred Slovencema in 22,4 pred Norvežanoma.

Daniel Tschofenig se je zmage veselil v paru z Janom Hörlom. Foto: Reuters

V zadnji seriji sta severna soseda zanesljivo zadržala vodstvo, Lanišek in Prevc, ki je s 130 metri poskrbel za drugo daljavo tekme, sta zaostala 21,8 točke. Je pa prišlo do spremembe na tretjem mestu. Po ponesrečenem skoku zadnjega Norvežana Lindvika (116 m) sta kot tretja končala Niko Kytosaho, ki je s 131 metri postavil daljavo tekme, in Antti Aalto.

Finca sta za 1,2 točke prehitela četrta Nemca, peta sta bila Švicarja, šesta pa Norvežana.

Karavana se zdaj seli v Oslo, kjer se bo svetovni pokal, v katerem si je skupno zmago zagotovil Domen Prevc, nadaljeval v petek.

Lahti, tekma parov:

Tretja serija, druga skupina: Tschofenig je v zadnji skupini uspel zadržati vodstvo, skočil je 126,5, Prevc pa 130 metrov, tako da sta Avstrijca na koncu zmagala s prednostjo 21,8 točke. Je pa po ponesrečenem skoku zadnjega Norvežana Mariusa Lindvika (116 m) prišlo do spremembe na tretjem mestu. Na veliko veselje domačih sta kot tretja končala Niko Kytosaho in Antti Aalto. Tretja serija, prva skupina: Avstrija sta zadržala vodstvo, Hörl je skočil 129 metrov, Lanišek 128, tako da je prednost sosedov pred zadnjo skupino znašala 22 točk. Tretja sta bila Norvežana, ki za vodilnima zaostajata 37 točk, četrta Nemca pa 43, na petem mestu sta po 131 metrih Kytosaha Finca zaostaja 44 točke. Druga serija, druga skupina: Po drugi od treh serij je v vodstvu Avstrija, Tschofenig je v drugo skočil 128,5 metra in še zvišal prednost pred drugo Slovenijo - Domen Prevc je pristal pri 124,5 metrih - na 17 točk. Tretja pred zadnjo serijo sta Norvežana, ki za vodilnima zaostajata 22,4 točke, četrta Nemca zaostajata 32 točk, peta Švicarja pa 35,5 točke. Druga serija, prva skupina: Lanišek je v drugo skočil 119,5 metra in ob doskoku prevzel vodstvo, a pred Norveško je imela Slovenija le še 2,5 točke prednosti. Zatem je skočil še Jan Hörl in s 126,5 metri Avstrijo popeljal na prvo mesto. Avstrija je pred Slovenijo vodila sedem točk, tretja Norveška je zaostajala 9,5, četrta Švica 19,5, peta Finska, pri kateri se je Niko Kytosaho izkazal s 125,5 metri, pa 21,8. Nemca Hoffmann in Raimund sta bila šele šesta. Prva serija, druga skupina: Domen Prevc je skočil 128 metrov in Slovenijo popeljal v vodstvo. Še meter dlje je skočil Daniel Tschofenig, ki je Avstrijo popeljal na drugo mesto. Ta zaostaja 5,6 točke, tretja sta Norvežana z 8,2 točke zaostanka, na visokem četrtem mestu pa Švicarja - Gregor Deschwanden je skočil 126,5 -, ki zaostaja nekaj manj kot deset točk.

Prva serija, prva skupina : Ren Nikaido je s 127,5 metri poskrbel, da je po prvi skupini prve serije sprva vodil japonski par. Ta je imel 5,6 točke prednosti pred Slovenijo in Norveško. Anže Lanišek je skočil 124 metrov, Isak Andreas Langmo pa pol metra dlje. Na četrtem mestu je bila z dobrimi 11 točkami zaostanka Nemčija, za katero je Felix Hoffmann skočil 122,5 metra. A le nekaj minut zatem je prišla informacija, da je bil Nikaido nekoliko prelahek za svojo dolžino smuči, tako da sta Japonca diskvalificirana. je s 127,5 metri poskrbel, da je po prvi skupini prve serije sprva vodil japonski par. Ta je imel 5,6 točke prednosti predinje skočil 124 metrov,pa pol metra dlje. Na četrtem mestu je bila z dobrimi 11 točkami zaostanka Nemčija, za katero jeskočil 122,5 metra. A le nekaj minut zatem je prišla informacija, da je bil Nikaido nekoliko prelahek za svojo dolžino smuči, tako da sta Japonca diskvalificirana.

Med glavne favorite sodita Avstrija in Japonska, v boj za najvišja mesta pa bi se lahko vključita tudi Slovenca. Domen Prevc je sobotno posamično tekmo končal na 2. mestu, medtem ko je bil Anže Lanišek na 11. mestu.

V prvi seriji bodo nastopile vse ekipa, v drugi 12 najboljših ekip, v finalni tretji seriji pa osem reprezentanc, ki se bodo udarile za stopničke.

"Rad bi, da Domen tudi jutri skače na tako visoki ravni skupaj z Anžetom, ki mu mogoče še manjka malo sproščenosti za tiste vrhunske rezultate. Naš cilj je, da pripravimo oba fanta za boj za zmago," je po sobotni tekmi odločno napovedal selektor Robert Hrgota.

Preberite še: