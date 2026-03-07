Dan po vrtiljaku čustev v Lahtiju, kjer je Domen Prevc kljub petkovi diskvalifikaciji potrdil veliki kristalni globus in zaokrožil karierni skakalni grand slam, je bilo na Finskem znova pestro. 26-letni slovenski as je spet navdušil. Na sobotni tekmi je osvojil drugo mesto in si zagotovil jubilejne 40. stopničke na tekmah svetovnega pokala. Zaostal je le za Avstrijcem Danielom Tschofenigom, ki je bil boljši za pičlih šest desetink sekunde. Do točk sta prišla še dva slovenska orla. Anže Lanišek je osvojil 11., Rok Oblak pa 25. mesto.

Lahti, sobotna tekma (rezultati):

V petek mu je zmago vzela stresna diskvalifikacija, dan pozneje pa se je Domen Prevc znova podpisal pod imeniten uspeh. Najboljši smučarski skakalec na svetu, od petka naprej potrjeno tudi novopečeni skupni zmagovalec sezone svetovnega pokala, v kvalifikacijah ni navdušil ter osvojil zanj skromno 18. mesto, na tekmi pa je bilo vse drugače.

Zmagovalec skupnega seštevka je napadal 14. zmago te sezone, s katero bi se lahko še približal rekordni številki (15) brata Petra Prevca. Bil je zelo blizu. Po prvi seriji je zasedal drugo mesto in za vodilnim Japoncem Rjojujem Kobajašijem zaostajal zgolj 1,1 točke, v finalu pa je po drami desetink točke izgubil dvoboj za zmago proti Avstrijcu Danielu Tschofenigu.

Daniel Tschofenig se je v soboto v Lahtiju povzpel na najvišjo stopničko. Dobitnika velikega kristalnega globusa je prehitel za 0,6 točke. Foto: Guliverimage

Slovenski severni sosed je v finalu nadoknadil manjši zaostanek. Čeprav je v finalu 26-letnem Slovenec skočil pol metra dlje od Tschofeniga, je ta pridobil prednost zaradi boljših sodniških ocen. Na koncu je Prevca premagal za pičlih šest desetink sekunde. To je bila njegova tretja zmaga v sezoni, Domen pa ostaja pri 13. Slovenski as je v Lahtiju proslavljal nov mejnik, saj so to bile njegove jubilejne 40. stopničke na tekmah svetovnega pokala. Japonec Kobajaši, ki je vodil po prvi seriji, je zasedel tretje mesto.

V finalu sta ob Prevcu nastopila še dva Slovenca. Lanski zmagovalec Lahtija Anže Lanišek je osvojil 11. mesto, enako mesto je osvojil že v kvalifikacijah, Rok Oblak pa je bil 25. V finalu je izgubil pet mest.

Brez finala je ostal Žak Mogel na 39. mestu, že v kvalifikacijah pa je izpadel Timi Zajc, ki je iztržil le 56. mesto.

Domen Prevc je na Finskem proslavljal že jubilejne 40. stopničke na tekmah svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Prevc: To ni bil dan, o katerem sem sanjal

Petkovo dogajanje na Finskem je v slovenskem taboru kljub potrditvi skupne zmage v svetovnem pokalu pustilo grenak priokus. Vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu se je nasmihala rekordna sedma zaporedna posamična zmaga, a mu jo je preprečila diskvalifikacija. Na meritvi po tekmi je bil prelahek za sto gramov. Kljub diskvalifikaciji je potrdil veliki kristalni globus, saj ima sedem posamičnih tekem pred koncem neulovljivih 721 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem.

"To ni bil dan, o katerem sem sanjal. Na žalost sem bil prelahek, kar pomeni, da so bile smuči, ki sem jih uporabljal, predolge," je za FIS po diskvalifikaciji dejal 26-letnik.

Po diskvalifikaciji Prevca se je premierne posamične zmage svetovnega pokala veselil Nemec Philipp Raimund, drugi je bil Daniel Tschofenig, tretji pa Vladimir Zografski, ki je bil sploh prvič na stopničkah svetovnega pokala.

Anže Lanišek je osvojil 11. mesto. To mesto je zasedal že po prvi seriji, 11. je bil tudi v kvalifikacijah. Foto: Reuters

V kvalifikacijah izpadel Zajc

Timi Zajc si ni zagotovil nastopa na sobotni tekmi. Foto: Reuters Skakalci so sobotni spored začeli s kvalifikacijami. Prijavljenih je bilo 64 skakalcev, tudi Ren Nikaido, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nekaj dni obstal v Dubaju, na dan tekme pa zjutraj objavil fotografijo iz Varšave, od koder se je podal proti Finski. Nikaido ni bil suveren, se je pa s 33. mestom vendarle uvrstil na tekmo.

Med prijavljenimi skakalci so ob Prevcu v kvalifkacijah nastopili še štirje Slovenci. Anže Lanišek in Rok Oblak, ki sta v petek ujela točke, bosta tudi tokrat nastopila na tekmi. Lanišek je osvojil 11. mesto in poskrbel za najboljši slovenski rezultata dneva. Prvak Oblak tokrat ni izstopal, ampak se na tekmo uvrstil s šele 18. dosežkom kvalifikacij. Novopečeni skupni zmagovalec sezone je edini na startnem seznamu nastopil z devetega zaletišča.

Le mesto za njim je bil Oblak, nastop na tekmi pa si je za razliko od petka, ko mu to ni uspelo, zagotovil tudi Žak Mogel. Timi Zajc se znova ni prebil med dobitnike točk. Bil je prekratek in kvalifikacije sklenil s 56. mestom.

V nedeljo v Lahtiju sledi še superekipna tekma parov.

Lahti, kvalifikacije (rezultati):

Preberite še: