... leta 1963 se je v Bakuju (takrat Sovjetska zveza, danes Azerbajdžan) armenski materi in židovskemu očetu rodil ruski šahist, pisatelj in politični aktivist Gari Kasparov. Za mnoge je največji šahist vseh časov. Spremljal ga je vzdevek ''Zver iz Bakuja''. Med letoma 1983 in 2000 je bil najboljši šahist na svetu. Prvo svetovno krono si je priigral pri 22 letih in postal najmlajši svetovni prvak, naslovnice pa so najbolj polnili njegovi zgodovinski dvoboji z velikim tekmecem Anatolijem Karpovom. Kasparov je bil dolgoletni rekorder, saj je imel dolgo časa najvišji rating (2851 točk). Njegov rekord je trajal kar do leta 2013, ko ga je popravil Norvežan Magnus Carlsen.

Kasparov je leta 2005 odigral zadnji šahovski dvoboj, nato pa postal politični aktivist. Kot borec za ljudske pravice in velik kritik režima ruskega predsednika Vladimirja Putina je leta 2008 celo kandidiral za predsednika največje države na svetu, pet let pozneje pa je zapustil Rusijo, saj so mu začeli nevarno streči po življenju. Od leta 2014 ima tudi hrvaško državljanstvo.

Zgodilo se je še ...

Leta 1980 se je ameriški predsednik Jimmy Carter zaradi invazije Sovjetske zveze na Afganistan odločil za bojkot poletnih olimpijskih iger v Moskvi, na bojkot pa pozval tudi druge države.

Leta 1997 so hokejisti Hartford Whalers odigrali zadnjo tekmo v ligi NHL, v kateri so v kanadskem mestu Hartford nastopali od leta 1979. Franšiza se je leta 1997 preselila v Raleigh (ZDA), klub pa se imenuje Carolina Hurricanes.

Leta 1998 je francoska teniška igralka Mary Pierce v finalu WTA turnirja v Amelia Islandu ugnala Španko Conchito Martinez s 6:7 (8:10), 6:0, 6:2. Po dveh zaporednih porazih v finalu je tako Piercova le prišla do lovorike na tem turnirju na Floridi.

Leta 1999 se je na 18. reliju po Tuniziji smrtno ponesrečil italijanski motorist Flavio Agradi.

Leta 2003 je britanska atletinja Paula Radcliffe postavila svetovni rekord v maratonu. V Londonu je tekla 2:15:25, njen rekord pa je obveljal kar 16 let.

Leta 2017 je italijanski mogotec in nekdanji premier Silvio Berlusconi prodal AC Milan kitajskemu konzorciju Rossoneri Sport Investment Lux. Berlusconi se je tako po 31 letih umaknil iz AC Milana.

Rodili so se:

1929 - nekdanja ameriška golfistka Marilynn Smith

1938 - nekdanji nemški atlet Klaus Lehnertz

1940 - nekdanji angleški dirkač in predsednik FIA Max Mosley

1943 - nekdanji ameriški alpski smučar Billy Kidd

1944 - nekdanji italijanski atlet Franco Arese

1960 - nekdanji nemški nogometaš Rudi Völler

1963 - nekdanji ruski šahist Gari Kasparov

1967 - nekdanji ameriški košarkar Dana Barros

1976 - nekdanji češki hokejist Patrik Eliaš

1977 - nekdanji slovenski kolesar Tadej Valjavec

1978 - nekdanji španski nogometaš Carles Puyol

1979 - nekdanja ameriška teniška igralka Meghann Shaughnessy

1980 - nekdanji ameriški košarkar Quentin Richardson

1983 - čilenski nogometaš Claudio Bravo

1988 - nekdanji brazilski nogometaš Anderson

1990 - latvijska teniška igralka Anastasija Sevastova

1994 - slovenski rokometaš Matic Verdinek

1999 - slovenski košarkar Jakov Stipaničev​​​​​​​

