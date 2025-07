Minister Boštjančič se je v Kijevu srečal s podpredsednikom vlade za evropsko in evroatlantsko integracijo Tarasom Kačkom, podpredsednikom vlade za obnovo Oleksijem Kulebo, ministrom za gospodarstvo, okolje in kmetijstvo Oleksijem Soboljevom ter ministrom za finance Sergijem Marčenkom.

Namen obiska je bil predvsem izmenjati mnenja, kje lahko Slovenija Ukrajini nudi nadaljnjo pomoč, predvsem prek tehnične pomoči in ekspertiz, ki jih izvajata Center of Excellence in Finance ter Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ter o priložnostih za slovenska podjetja pri trenutni obrambi in obnovi države in krepitvi gospodarskih kapacitet, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Slovenija in Ukrajina sta podpisali memorandum o sodelovanju na področju upravljanja dolga, ki po navedbah ministrstva predstavlja pomemben korak v institucionalnem sodelovanju med državama in bo omogočil izmenjavo strokovnega znanja in dobrih praks, ki jih je Slovenija pridobila pri vodenju in razvoju javnofinančnih mehanizmov.

Na srečanju z 🇺🇦 finančnim ministrom sta državi podpisali memorandum o sodelovanju na področju upravljanja z dolgom.



Slovenija bo s pomočjo Direktorata za zakladništvo Ministrstva za finance Ukrajini nudila znanje in izkušnje s tega področja.

Slovenski direktorat za zakladništvo bo Ukrajini nudil podporo pri vzpostavljanju učinkovitih sistemov upravljanja z dolgom, pri krepitvi transparentnosti, fiskalne discipline in dolgoročne finančne stabilnosti.

"Podpis memoranduma na področju upravljanja dolga je več kot formalni dogovor. Je prenos znanja, ki bo Ukrajini v prihodnjih letih pomagal graditi finančno trdnost in zaupanja vredne institucije. Slovenija ostaja partnerica, ki pomaga tako z dejanji kot znanjem," je po navedbah ministrstva ob tem dejal Boštjančič.

Delegacija si je drugi dan ogledala tudi območja, ki so bila močno prizadeta v vojni, med njimi Bučo, ter se srečala z razvojnimi partnerji in slovenskimi podjetji, ki poslujejo v Ukrajini. Minister jim je predstavil poglede in priložnosti na gospodarskem področju, kot jih vidi ukrajinska vlada. Podjetja pa so predstavila svoje izkušnje in izzive pri delovanju v Ukrajini v času vojne.