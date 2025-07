Skynex je glede na opis na spletni strani proizvajalca lahek, modularen in avtomatiziran protiletalski top za naboje 35-milimetrskega kalibra, zasnovan pa je predvsem za protizračno obrambo na krajših razdaljah, saj ima bistveno nižji domet od raketnih protiletalskih sistemov.

Njegovi osrednji prednosti sta sicer hitrost delovanja in pa cenovna učinkovitost, saj naboji za Skynex stanejo bistvo manj od raket.

Sistem Skynex med vajo v Ukrajini leta 2024. Foto: Reuters / Posnetek zaslona

Skynex poceni ruske drone klati kot muhe

V videoposnetku, ki ga je objavilo poveljstvo ukrajinskih raketnih sil, je razvidno, da so ga uporabili za uničevanje oziroma onesposabljanje ruskih brezpilotnih letal iranskega porekla shahed. Rusija ogromne roje teh dronov nad ukrajinska mesta predvsem v zadnjih tednih pošilja tako rekoč vsako noč.

Če bi Ukrajini uspelo pridobiti še več sistemov Skynex, bi lahko izrazito okrepila svojo protizračno obrambo in močno zmanjšala grožnjo, ki jo državi predstavljajo ruski napadi z brezpilotnimi letali, mnenja različnih vojaških analitikov povzema medij Kyiv Post.

Platforma za upravljanje sistema Skynex. Foto: Reuters / Posnetek zaslona

Rusija drone uporablja predvsem za slabitev protizračne obrambe

Mnogi analitiki dogajanja v Ukrajini so namreč prepričani, da je ruska uporaba stotin in stotin brezpilotnih letal shahed oziroma geran v prvi vrsti namenjena iztrošenju ukrajinske raketne protizračne obrambe in ne toliko dejanskemu uničevanju tarč.

Drage rakete, s katerimi je ukrajinska obramba prisiljena uničevati relativno poceni drone, nato ne morejo prestrezati ruskih križarskih raket, ki predstavljajo večjo grožnjo in lahko povzročijo tudi bistveno več škode od brezpilotnikov.