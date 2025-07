Kazahstanec Aleksander Bublik je prejšnji teden osvojil turnir v švicarskem Gstaadu, zdaj pa je slavil še v Kitzbühlu. V avstrijskem zimskem smučarskem središču je v finalu turnirja ATP 250 po uri in 26 minutah premagal Francoza Arthurja Cazauxa s 6:4 in 6:3. V finalu Umaga pa je zmagal Italijan Luciano Darderi, ki je bil po uri in 10 minutah igre z dvakrat 6:2 prepričljivo boljši od Španca Carlosa Tabernerja.

Carlos Taberner Foto: Guliverimage V Argentini rojeni 23-letni Italijan Luciano Darderi je v finalu turnirja v Istri po uri in 20 minutah premagal Španca Carlosa Tabernerja s 6:3 in 6:3. Za trenutno 46. igralca na jakostni lestvici ATP je to četrta turnirska zmaga. Lani je slavil v argentinski Cordobi, letos pa še v maroškem Marakešu in prejšnji teden v švedskem Bastadu.

Darderi je četrti Italijan, ki je osvojil turnir v Stella Marisu. Pred njim so na istrskem turnirju zmagali Fabio Fognini (2016), Marco Cecchinato (2018) in Jannik Sinner (2022).

Umag, ATP 250 (596.035 evrov):



Finale:

Luciano Darderi (Ita/2) - Carlos Taberner (Špa) 6:3, 6:3.

Aleksander Bublik slavil v Kitzbühlu

Aleksander Bublik Foto: Reuters Trenutno 30. igralec na jakostni lestvici ATP Aleksander Bublik je dosegel sedmo turnirsko zmago. Po dvakrat je zmagal v francoskem Montpellieru in nemškem Halleju, po enkrat pa v belgijskem Antwerpnu, Gstaadu in Kitzbühlu.

Osemindvajsetletni Kazahstanec je v zadnjem času v sijajni formi. Pred mesecem dni je osvojil Halle, na odprtem prvenstvu Francije v Parizu se je prebil do četrtfinala, kjer ga je ustavil prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, nato pa je nanizal še dve turnirski zmagi v Švici in Avstriji.

Kitzbühel, ATP 250 (596.035 evrov):



Finale:

Aleksander Bublik (Kaz/1) - Arthur Cazaux (Fra) 6:4, 6:3.

Bouzkova v češkem finalu boljša od Noskove

Češka teniška igralka Marie Bouzkova je po zmagi nad rojakinjo Lindo Noskovo osvojila turnir WTA 250 v Pragi. V finalnem dvoboju turnirja z nagradnim skladom 236.542 evrov je po dveh urah in 13 minutah zmagala z 2:6, 6:1 in 6:3.

Sedemindvajsetletna Pražanka je v svojem rojstnem mestu dosegla drugo turnirsko zmago. Na istem prizorišču je bila najboljša tudi pred tremi leti, ko je v velikem finalu ugnala Rusinjo Anastazijo Potapovo.

Praga, WTA 250 (236.542 evrov):



Finale:

Marie Bouzkova (Češ/5) - Linda Noskova (Češ/1) 2:6, 6:1, 6:3.