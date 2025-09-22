Oven

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. Ta bo prijetno popestrila vsak dan.

Bik

Zelo vam bo ugajala čustvena naklonjenost, ki jo boste deležni od določene osebe. Ste pred zanimivo ljubezensko romanco in svet se vam zdi lepši. Tisti, ki ste v razmerju, pa lahko pričakujete naklonjenost in zadovoljstvo ljubljene osebe. Partner vas bo presenetil z neko malenkostjo ter vam dal vedeti, da vas ima rad.

Dvojčka

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Rak

Dan nostalgije in domačnosti bo poudaril potrebo po varnosti. Družina, dom, sorodniki in romantika bodo igrali večjo vlogo v vašem življenju. Želite pripadati nekomu na zasebnem, intimnem in zelo osebnem nivoju. Potrebujete občutek, da vas potrebujejo. Tudi vi imate potrebe.

Lev

Potrebi po dajanju in privrženosti bosta v tem obdobju zelo močni. Želeli se boste globje povezati z ljubljeno osebo. Vsekakor to naredite, a nikar ne bodite preveč vsiljivi ali prestrašeni, ker bi jo to lahko pregnalo. Subtilne kretnje vam bodo prinesle želene rezultate, vsekakor boste lahko uživali v tem dnevu.

Devica

Pustite podrobnosti pri miru, dokler ne boste imeli dovolj časa za njih. Ko boste razumeli princip vseh stvari, boste lahko odpravili vse težave in vse njihove posledice. Tako bo vsekakor lažje, zato se zadeve lotite z druge strani. Občutki in čustva bodo zrasli hitreje, kot si mislite.

Tehtnica

Prav je, da se navdušite nad svojim delom. Prepoznajte v njem izziv in videli boste, kako se bo delovni zagon izboljšal že dopoldan. Morda potrebujete nasvet. Pogovorite se z osebo, ki ji zaupate in videli boste, da so rešitve mogoče. Potreben je le optimistični pogled in videli boste, da lahko premagate vse ovire.

Škorpijon

Danes boste ostri, jasni, odločni. Čas bo dober, da uveljavite vaše potrebe in želje, komunicirajte z drugimi o tem, po čem resnično hrepenite. Nikoli ne bodo vedeli, kaj resnično čutite, če ne boste spregovorili o tem. Pogovorite se in situacija se bo za vas obrnila na bolje. Uživali boste.

Strelec

Do drugih boste nežni in želeli jih boste zadovoljevati ali jim biti na voljo na nek način. Dojemljivi boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo, prijaznostjo in ljubeznijo. Nekaj nesebične radodarnosti ali truda za neko osebo, ki bo potrebovala pomoč, vas bo naredilo srečne.

Kozorog

Misli o ljubezni vas bodo vodile skozi dan, ocenjevali boste lepoto in predvsem uživali v okolici. Bilo bo bolj duševno in čustveno zadovoljujoče, kot fizično. Čas bo enkraten, da razporedite vaše socialne aktivnosti, prijaznost vam bo v velik plus. Če boste to naredili, se vam obeta novo razmerje.

Vodnar

Danes se vam bo zdelo, da želi nekdo manipulirati z vašimi občutki. Ne pokažite svoje nemoči. Prav je, da ohranite debelo kožo, saj boste samo tako lahko uspešni. Pred vami bo prav danes nova preizkušnja, ko boste morali pokazati, da zaupate sami vase. Samozavesten nastop vam bo prinesel dodatne točke.

Ribi

Energija bo danes vroča in mrzla. Ko boste že mislili, da ste nekoga že malo pogreli, se bo nenadoma obrnil v povsem negativno smer. Dokončno bo čisto zmeden. Počakajte, če boste le lahko, da boste ustvarili nekaj predlogov za izboljšanje stanja. Dobili boste še eno priložnost, ko se bodo stvari umirile.