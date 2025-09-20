Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
20. 9. 2025,
10.12

Laverjev pokal

Sobota, 20. 9. 2025, 10.12

59 minut

Laverjev pokal

Evropa po prvem dnevu vodi s 3:1

STA

Jakub Menšik in Carlos Alcaraz sta Evropi priigrala točko v dvojicah. | Foto Reuters

Jakub Menšik in Carlos Alcaraz sta Evropi priigrala točko v dvojicah.

Foto: Reuters

V San Franciscu se je začel osmi Laverjev pokal v tenisu. Na vse bolj tradicionalnem dvoboju med Evropo in svetom je po prvem dnevu izid 3:1 za Evropo, ki je glede na imena tudi favorit letošnjega turnirja.

Carlos Alcaraz
Alcaraz bo vodil Evropo na Laverjevem pokalu

Osmo izdajo Laverjevega pokala sta v petek pozno zvečer odprla Norvežan Casper Ruud in Američan Reilly Opelka, slavil pa je prvi s 6:4, 7:6 (4). Drugi dvoboj je prav tako pripadel Evropi, Čeh Jakub Menšik je bil boljši od Alexa Michelsena s 6:1, 6:7 (3), 10:8.

Edino točko prvega dne za svetovno selekcijo je nato priboril mladi Brazilec Joao Fonseca, potem ko je s 6:4, 6:3 premagal Italijana Flavia Cobollija.

Zadnji dvoboj dneva sta med dvojicami dobila Španec Carlos Alcaraz in Menšik, ki sta bila s 7:6 (7), 6:4 boljša od ameriške naveze Taylor Fritz/Michelsen.

Andre Agassi poveljuje zasedbi sveta. | Foto: Reuters

Selekcijo Evrope, ki jo s klopi vodi Francoz Yannick Noah, sestavljata še Danec Holger Rune in Nemec Alexander Zverev. V ekipi sveta, ki ji poveljuje Američan Andre Agassi, pa sta še Avstralec Alex de Minaur in Argentinec Francisco Cerundolo.

V soboto in nedeljo bodo prav tako na vrsti po trije posamični dvoboji in en obračun dvojic. V soboto bo vsaka zmaga vredna dve točki, v nedeljo pa tri. Zmagovalec bo tisti, ki bo prvi zbral 13 točk.

Evropa je doslej dobila pet od sedmih obračunov na tekmovanju, ki se je začelo leta 2017. Vmes je leta 2020 odpadlo zaradi pandemije covida-19.

