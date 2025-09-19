Obiščite Planet zdravja tudi na 24. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

Med 30. septembrom in 2. oktobrom 2025 bo Cankarjev dom v Ljubljani znova prizorišče največjega evropskega dogodka, posvečenega aktivnemu staranju, izmenjavi znanj in medgeneracijskemu sodelovanju – Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) . Festival vsako leto pritegne tisoče obiskovalcev in ponuja več kot 150 različnih dogodkov – od strokovnih predavanj in izobraževalnih delavnic do kulturnih predstav in družabnih srečanj s številnimi znanimi Slovenci.

Tudi letošnja izdaja festivala ne bo izjema. Obiskovalci se bodo lahko srečali s priljubljenimi ustvarjalci in osebnostmi, kot so Tone Partljič, Mario Galunič, Martin Golob, Tanja Zajc Zupan, Jolanda Grom Ravnikar, Saša Einsiedler, Miša Molk, Vida Petrovčič, Zvezdana Mlakar, Andrej Šifrer, Mojca Mavec in Maja Ferme, ki bodo na različnih prizoriščih delili svoje zgodbe in poglede na življenje. V festivalski kavarni bo prostor za druženje in sproščene pogovore, dvorane pa bodo polne predavanj in delavnic, ki obiskovalcem prinašajo nove poglede na kakovostno življenje v vseh obdobjih.

Poseben poudarek festivala bo tudi letos namenjen zdravju, preventivi in iskanju načinov za vitalno staranje. Med organizacijami, ki bodo obiskovalcem predstavile svoje pristope, ima pomembno vlogo tudi Planet zdravja, ki že več kot dve desetletji deluje kot ena izmed pomembnejših ustanov s komplementarno dejavnostjo zdravstvenemu sistemu v Sloveniji. Z integrativno medicino v šestih svojih in številnih franšiznih poslovalnicah po Sloveniji ter podpornimi dejavnostmi na področju prehrane in dobrega počutja je Planet zdravja pomemben dejavnik v slovenskem prostoru.

Planet zdravja bo v Cankarjevem domu pripravil tri dogodke, ki povezujejo razumevanje telesa, prehrane in celostnega zdravja. Z njimi želijo obiskovalcem približati spoznanja, da je telo povezana celota in da lahko z boljšim razumevanjem procesov v njem sami veliko prispevamo k svojemu počutju.

Predstavitev knjige Fiziologija ravnovesja – termoregulacija telesa: torek, 30. september 2025, Odprti oder, 12.10–12.25; predava prof. Igor Ogorevc. Avtor bo ob predstavitvi knjige razložil, zakaj je termoregulacija ena ključnih funkcij, ki omogoča skladno delovanje telesa, ter ponudil znanstveno utemeljene, a razumljive razlage.

Termoregulacija – nova paradigma zdravja: torek, 30. september 2025, Dvorana M2, 14.30–15.30; predava prof. Igor Ogorevc. Predavanje bo predstavilo toploto kot temeljno fiziološko funkcijo telesa in razložilo, kako termoregulacija postane ključni mehanizem preventive, regeneracije in zdravljenja.

Z žlico do zdravja – vrnimo se nazaj k osnovam: sreda, 1. oktober 2025, Dvorana M4, 15.00–16.00; predava Sara Logar, dipl. dietetičarka in naturopatinja. Predavanje bo osvetlilo pomen uravnotežene prehrane in pokazalo, kako že preprosti obroki vplivajo na dolgoživost in vitalnost. Dogodki so namenjeni vsem, ki jih zanima, kako z majhnimi spremembami v prehrani in življenjskem slogu izboljšati počutje ter kako toplota odraža stanje našega organizma.

Planet zdravja – kdo so in kaj ponujajo?

Planet zdravja sta ustanovila zakonca Irma in Igor Ogorevc, ki sta po lastnih izkušnjah s hudimi boleznimi začela iskati poti do celostnega razumevanja telesa. Danes njihovi terapevtski centri po Sloveniji vsako leto obravnavajo več deset tisoč ljudi, ki se nanje obračajo zaradi različnih težav ali pa zato, ker želijo boljše razumevanje svojega zdravja.

Njihovo poslanstvo temelji na ideji, da je treba iskati vzroke težav, ne le blažiti simptomov. Poseben poudarek namenjajo termoregulaciji, naravni sposobnosti telesa, da ohranja notranje ravnovesje s prilagajanjem temperature.

"V treh minutah lahko z meritvami telesne temperature na petih delih telesa dobimo dragocene podatke, ki omogočajo sklepanje o več kot 130 parametrih," pojasnjuje Igor Ogorevc. "Mi smo pomoč, nismo zdravilci."

Neinvazivna naprava ANESA

Pri svojem delu uporabljajo napravo ANESA (Automatic Non-invasive Express Screening Analyser), ki v nekaj minutah brez odvzema krvi izmeri 131 biokemičnih, imunoloških in hemodinamičnih parametrov. Meritve so popolnoma neinvazivne in primerne za vse generacije.

Na podlagi rezultatov terapevti oblikujejo individualni program podpore, ki vključuje prehranske smernice, nasvete za življenjski slog in naravne pripravke. Pomembno je poudariti, da naprava ne nadomešča zdravniških diagnoz, temveč je dodatno orodje, ki pacientu in zdravniku omogoča širši vpogled v stanje telesa.

Izkušnje uporabnikov

Veliko uporabnikov poudarja, da so v Planetu zdravja prvič dobili občutek, da jih nekdo posluša celostno. Zgodbe uporabnikov potrjujejo, da lahko kombinacija uradnega zdravniškega mnenja in celostnega pristopa posamezniku prinese nove odgovore in boljšo kakovost življenja.

Festival za tretje življenjsko obdobje poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba. Vsi dogodki so brezplačni, kar pomeni, da se obiskovalci lahko brez ovir udeležijo tako kulturnih kot strokovnih vsebin.

Planet zdravja bo s svojimi tremi dogodki festivalu dodal pomembno razsežnost – razumevanje telesa, prehrane in vitalnosti. Vabljeni, da med 30. septembrom in 2. oktobrom 2025 obiščete Cankarjev dom v Ljubljani in odkrijete, kako lahko toplota, prehrana in celostni pristop postanejo ključ do boljšega zdravja.

