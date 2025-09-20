Sobota, 20. 9. 2025, 10.20
Teniški globus, 20. september
Avstralka Maya Joint prepustila tretji nosilki le tri igre
Ta teden potekajo teniški turnirji na Kitajskem in v Južni Koreji. V Seulu je Avstralka Maya Joint v četrtfinalu povsem nadigrala tretjo nosilko Danko Claro Tauson. Prepustila ji je vsega tri igre ter zmagala s 6:0 in 6:3.
Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):
2. krog:
Nikoloz Basilašvili (Gru) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:2, 7:6 (4);
Taro Daniel (Jap) - Tallon Griekspoor (Niz/3) 3:6, 6:4, 6:3;
Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):
2. krog:
Learner Tien (ZDA/7) - Giulio Zappieri (Ita) 6:4, 6:3;
Tomas Etcheverry (Arg) - Rinky Hijikata (Avs) 6:1, 6:4;
Danil Medvedjev (Rus/2) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 6:2, 6:3;
Seul, WTA 500 (898.610 evrov):
Četrtfinale:
Iga Swiatek (Pol/1) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:0, 6:3;
Maya Joint (Avs) - Clara Tauson (Dan/3) 6:0, 6:3;
Katerina Siniakova (Češ) - Suzan Lamens (Niz) 6:1, 7:5;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Ella Seidel (Nem) 6:2, 6:3.