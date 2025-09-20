Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
20. 9. 2025,
10.20

50 minut

Sobota, 20. 9. 2025, 10.20

50 minut

Teniški globus, 20. september

Avstralka Maya Joint prepustila tretji nosilki le tri igre

STA

Maya Joint se je uvrstila med štiri najboljše v Seulu.

Maya Joint se je uvrstila med štiri najboljše v Seulu.

Foto: Guliverimage

Ta teden potekajo teniški turnirji na Kitajskem in v Južni Koreji. V Seulu je Avstralka Maya Joint v četrtfinalu povsem nadigrala tretjo nosilko Danko Claro Tauson. Prepustila ji je vsega tri igre ter zmagala s 6:0 in 6:3.

Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):

2. krog:
Nikoloz Basilašvili (Gru) - Mackenzie McDonald (ZDA) 6:2, 7:6 (4);
Taro Daniel (Jap) - Tallon Griekspoor (Niz/3) 3:6, 6:4, 6:3;

Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):

2. krog:
Learner Tien (ZDA/7) - Giulio Zappieri (Ita) 6:4, 6:3;
Tomas Etcheverry (Arg) - Rinky Hijikata (Avs) 6:1, 6:4;
Danil Medvedjev (Rus/2) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 6:2, 6:3;

Seul, WTA 500 (898.610 evrov):

Četrtfinale:
Iga Swiatek (Pol/1) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:0, 6:3;
Maya Joint (Avs) - Clara Tauson (Dan/3) 6:0, 6:3;
Katerina Siniakova (Češ) - Suzan Lamens (Niz) 6:1, 7:5;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Ella Seidel (Nem) 6:2, 6:3.
 

