Avtor:
STA

Petek,
19. 9. 2025,
18.11

Petek, 19. 9. 2025, 18.11

Veselje pri sosedih: Italijanke prve finalistke pokala BJK v Shenzenu

Avtor:
STA

Billie Jean King Italija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Italijanske teniške igralke so prve finalistke zaključnega turnirja pokala Billie Jean King, potem ko so na prvem polfinalnem obračunu v kitajskem Shenzhenu premagale Ukrajinke z 2:1 v zmagah. V finalu jih čakajo zmagovalke dvoboja med ZDA in Veliko Britanijo.

Za naše zahodne sosede, tudi branilke naslova v tem tekmovanju, je zmagovito točko prispevala naveza Sara Errani/Jasmine Paolini, ki je bila v igri dvojic boljša od ukrajinske kombinacije Ljudmila Kičenok/Marta Kostjuk s 6:2 in 6:3.

Jasmine Paolini | Foto: Reuters Jasmine Paolini Foto: Reuters

Na predhodnih posamičnih dvobojih je Kostjuk najprej ugnala Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 6:3, na drugem pa je bila Paolini po hudem boju boljša od Jeline Svitoline s 3:6, 6:4 in 6:4.

Drugi polfinalni obračun med Britankami in Američankami bo na sporedu v soboto, veliki finale pa bo v nedeljo.

Ameriške barve v Shenzenu zastopajo Jessica Pegula, Emma Navarro, Mccartney Kessler, Hailey Baptiste in Taylor Townsend, britanske pa Katie Boulter, Francesca Jones, Sonay Kartal in Jodie Anna Burrage.

