Izkušeni slovenski košarkar Zoran Dragić je izbral novega delodajalca. Pri 36 letih bo prvič v karieri zaigral za hrvaški klub. Ljubljančan je to poletje med pripravami izpadel s širšega seznama kandidatov za nastop na EuroBasket in sklenil reprezentančno pot, klubsko kariero pa bo nadaljeval pri Splitu, s katerim bo nastopal tudi v ligi ABA. Novopečenim soigralcem se bo pridružil v ponedeljek.

Hrvaški košarkarski klub Split je sklenil dogovor z Zoranom Dragićem. "Dragić je 36-letni slovenski reprezentant, ki je v prejšnji sezoni nastopal za Bilbao in osvojil FIBA Europe Cup, v impresivni karieri je nosil drese Cedevite Olimpije, Žalgirisa, Baskonie, Ulma, Triesteja, Anadolu Efesa, Olimpie Milano, Khimkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janč in Ilirije, v ligi NBA pa je nastopal za Phoenix in Miami," se je hrvaški klub z bogato preteklostjo, ki je ob koncu nekdanje skupne domovine kar trikrat zapored osvojil evropski naslov, pohvalil z novo okrepitvijo.

Mlajši brat Gorana Dragića bo tako v sezoni 2025/26 nastopal tudi v ligi ABA. To poletje se je pripravljal s slovensko reprezentanco za nastop na EuroBasketu, ki bi bilo njegovo zadnje veliko tekmovanje v bogati karieri, a se je selektor Aleksander Sekulić odločil drugače. Po prijateljski tekmi v Mannheimu, kjer je Slovenija priznala premoč poznejšim evropskim prvakom Nemcem, ga je selektor črtal s seznama kandidatov za nastop na EuroBasketu.

Ta odločitev je zelo odmevala. Zoran Dragić se z njo ni strinjal ter je bil razočaran in jezen, podobnih čustev pa v odzivih na socialnih omrežjih na račun odločitve selektorja ni skrival niti nekdanji zlati kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić. Tako je poleti še pred začetkom EuroBasketa sklenil reprezentančno kariero, klubsko pa bo nadaljeval v Dalmaciji.

"Kapitalec" v rumenem

Zoran Dragić je v prejšnji sezoni igral v Španiji, v novi sezoni pa bo v dresu Splita v ligi ABA gostoval tudi v Sloveniji. Foto: Guliverimage Odločitev Dragića, da sprejme ponudbo hrvaškega podprvaka, še kako odmeva na Hrvaškem. "Bomba z Grip (Gripe so del mesta Split, kjer stoji dvorana Gripe, v kateri igrajo košarkarji Splita svoje tekme, op. p.) za konec prestopnega roka, Split je seznam igralcev dopolnil s slovenskim reprezentantom," so zapisali pri hrvaškem športnem dnevniku Sportske Novosti in donedavnega člana slovenske izbrane vrste označili za "kapitalca" v rumenem. Košarkarji Splita nastopajo v dresih rumene barve. Takšen bo v novi sezoni tudi dres 36-letnega Ljubljančana, visokega 196 cm, ki lahko igra tako na položaju dvojke ali trojke.

Zoran bo tako nadaljeval niz številnih znanih slovenskih košarkarskih imen, ki so v preteklosti delovali v mestu pod Marjanom. Dres Splita (takrat še Jugoplastika, op. p.) sta tako še v prejšnji skupni domovini nosila Peter Vilfan in Drago Peterka, pozneje je bil Jure Zdovc tako igralec kot tudi trener, Zmago Sagadin in Slobodan Subotić sta bila trenerja, v tem stoletju pa so barve Splita branili tudi Miloš Šporar, Maj Kovačević, Nejc Barič in Blaž Mesiček.