STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
11.40

14 minut

tenis

EP v tenisu do 18 let (Avstrija 2025)

Žiga Šeško na teniškem evropskem prvenstvu do 18 let do bronaste medalje

STA

Žiga Šeško je po porazu v polfinalu EP do 18 let osvojili bronasto odličje.

Žiga Šeško je po porazu v polfinalu EP do 18 let osvojili bronasto odličje.

Foto: Reuters

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je na evropskem prvenstvu do 18 let v avstrijskem Oberpullendoru osvojil bronasto kolajno. V soboto je četrtega nosilca v polfinalu ugnal prvopostavljeni Romun Yannick Theodor Alexandrescu.

Bor Artnak, Davisov pokal
Sportal Slovenci izpolnili cilj in se vrnili v prvo svetovno skupino Davisovega pokala

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je na poti do polfinala in s tem bronaste kolajne v četrtfinalu ugnal Nemca Oliverja Majdanzica, v osmini finala pa Italijana Raffaeleja Ciurnellija. V tretjem krogu je bil boljši od Ciprčana Konstantinosa Megalemosa, v drugem pa od Latvijca Danila Folkheimsa.

Do polfinala ni oddal niti niza, v boju za finale pa je bil nemočen proti vrstniku iz Romunije, ki je slavil s 6:1, 6:1. Finale med Alexandrescujem in Nemcem Nielsom McDonaldom bo danes, kot tudi ženski finale med Španko Charo Esquiva Banuls in Švedinjo Nellie Taraba Wallberg.

Debitiral tudi v članski reprezentanci

Žiga Šeško je nedavno zaigral prvič za Slovenijo v Davisovem pokalu. | Foto: Tenis Slovenija Žiga Šeško je nedavno zaigral prvič za Slovenijo v Davisovem pokalu. Foto: Tenis Slovenija Šešku je letos na mladinski turneji ITF uspel preboj med najboljših 30 mladincev na svetu, s čimer se lahko udeležuje mladinskih turnirjev za grand slam. V Wimbledonu je igral v četrtfinalu, tudi po EP pa se mu obeta skok na lestvici mladincev, na kateri je trenutno 27. To sezono je zaigral v treh finalih na mladinskih turnirjih serije J200 in dva tudi osvojil.

Pred dnevi je prvič zaigral tudi v članski reprezentanci za Davisov pokal in v Ljubljani vknjižil prvo zmago med posamezniki, potem ko je ugnal Urugvajca Francisca Llanesa. Slovenija si je že pred tem zagotovila napredovanje v kvalifikacije za prvo svetovno skupino.

Na turnirju v Oberpullendorfu, ki spada na raven mladinskih turnirjev serije ITF J300, je od Slovencev nastopil še devetopostavljeni Luka Talan Lopatič in izpadel v osmini finala proti Švedu Williamu Rejchtmanu Vinciguerri.

Luka Talan Lopatič je na evropskem prvenstvu kot deveti nosilec izpadel v osmini finala. | Foto: Teniška zveza Slovenije Luka Talan Lopatič je na evropskem prvenstvu kot deveti nosilec izpadel v osmini finala. Foto: Teniška zveza Slovenije

Šeško in Talan Lopatič sta igrala tudi med dvojicami in tam izpadla v četrtfinalu proti kasnejšima finalistoma Špancema Xaviju Palomarju in Sergiu Hernandezu.

Od Slovenk je Alja Senica izpadla v drugem krogu posameznic, Kaja Najzer pa v prvem. Med dvojicami sta Senica in Najzer prav tako izpadli v drugem krogu.

Izjemna bera slovenskih uspehov

Doslej so se naslovov na EP v mlajših kategorijah od Slovencev veselili Tina Pisnik (1995) v konkurenci U14, Pisnik in Katarina Srebotnik med dvojicami istega leta, Polona Hercog in Jasmina Kajtazovič (2005) prav tako med dvojicami U14 ter nazadnje Svit Suljić leta 2023 med posamezniki do 14 let. Do 18 let sta evropski prvakinji postali Nastja Kolar leta 2011 in Kaja Juvan 2017.

