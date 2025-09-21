Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je na evropskem prvenstvu do 18 let v avstrijskem Oberpullendoru osvojil bronasto kolajno. V soboto je četrtega nosilca v polfinalu ugnal prvopostavljeni Romun Yannick Theodor Alexandrescu.

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je na poti do polfinala in s tem bronaste kolajne v četrtfinalu ugnal Nemca Oliverja Majdanzica, v osmini finala pa Italijana Raffaeleja Ciurnellija. V tretjem krogu je bil boljši od Ciprčana Konstantinosa Megalemosa, v drugem pa od Latvijca Danila Folkheimsa.

Do polfinala ni oddal niti niza, v boju za finale pa je bil nemočen proti vrstniku iz Romunije, ki je slavil s 6:1, 6:1. Finale med Alexandrescujem in Nemcem Nielsom McDonaldom bo danes, kot tudi ženski finale med Španko Charo Esquiva Banuls in Švedinjo Nellie Taraba Wallberg.

Debitiral tudi v članski reprezentanci

Žiga Šeško je nedavno zaigral prvič za Slovenijo v Davisovem pokalu. Foto: Tenis Slovenija Šešku je letos na mladinski turneji ITF uspel preboj med najboljših 30 mladincev na svetu, s čimer se lahko udeležuje mladinskih turnirjev za grand slam. V Wimbledonu je igral v četrtfinalu, tudi po EP pa se mu obeta skok na lestvici mladincev, na kateri je trenutno 27. To sezono je zaigral v treh finalih na mladinskih turnirjih serije J200 in dva tudi osvojil.

Pred dnevi je prvič zaigral tudi v članski reprezentanci za Davisov pokal in v Ljubljani vknjižil prvo zmago med posamezniki, potem ko je ugnal Urugvajca Francisca Llanesa. Slovenija si je že pred tem zagotovila napredovanje v kvalifikacije za prvo svetovno skupino.

Na turnirju v Oberpullendorfu, ki spada na raven mladinskih turnirjev serije ITF J300, je od Slovencev nastopil še devetopostavljeni Luka Talan Lopatič in izpadel v osmini finala proti Švedu Williamu Rejchtmanu Vinciguerri.

Luka Talan Lopatič je na evropskem prvenstvu kot deveti nosilec izpadel v osmini finala. Foto: Teniška zveza Slovenije

Šeško in Talan Lopatič sta igrala tudi med dvojicami in tam izpadla v četrtfinalu proti kasnejšima finalistoma Špancema Xaviju Palomarju in Sergiu Hernandezu.

Od Slovenk je Alja Senica izpadla v drugem krogu posameznic, Kaja Najzer pa v prvem. Med dvojicami sta Senica in Najzer prav tako izpadli v drugem krogu.