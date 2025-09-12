Slovenska moška teniška reprezentanca danes v Ljubljani začenja dvoboj svetovne skupine II Davisovega pokala z Urugvajem. Dvoboj na trdi podlagi Teniške akademije Breskvar bosta ob 13. uri odprla Bor Artnak in Joaquin Aguilar. V drugem dvoboju se bosta nato pomerila še Filip Jeff Planinšek in Franco Roncadelli.

"Ni pomembno, ali igram prvi ali drugi. Upam, da bom odigral dobro tekmo in tako Filipu olajšal delo. Dobro smo pripravljeni in komaj čakam na začetek. Tekmeca sicer ne poznam osebno, a imamo pripravljen načrt in ga dobro preučili. Če se bom držal dogovorjenega, verjamem, da lahko zmagam. Raje igram na trdi podlagi, kjer imam tudi boljše rezultate. Na tem igrišču sem veliko treniral že v preteklosti, zato se dvoboja res veselim. Počutim se domače, dal bom vse od sebe in upam, da se bo to pokazalo tudi na igri," je po žrebu povedal Bor Artnak.

Kot drugi bo na igrišče stopil Filip Jeff Planinšek. "Podobno razmišljam kot pred prejšnjim dvobojem. Zdaj že vem, kaj lahko pričakujem. Proti Indoneziji sem igral kot prvi, tokrat pa kot drugi. Tekmec je kakovosten, zato mislim, da bo težje kot v Velenju z Indonezijo. Smo v dobri formi, vzdušje v ekipi pa je še naprej fantastično. Vsi smo sproščeni in dobro pripravljeni – tako fizično kot psihično, kar je v tenisu zelo pomembno. Pripravljeni smo na dobre dvoboje," je povedal Planinšek.

Krst za novinca



V slovenski reprezentanci bo izkušnje nabiral tudi 17-letni Luka Talan Lopatič, ki že deset let živi in trenira v Alicanteju v Španiji. Kot je to v navadi za novice, je tudi on pred pomembnim korakom v karieri moral prestati poseben krst. Prvim svojim prvim reprezentančnim nastopom je moral zrecitirati besedilo, ki so mu ga pripravili reprezentančni kolegi. Kot poroča Sportklub, so s pomočjo umetne inteligence (ChatGPT) sestavili odo kranjski klobasi in potici, temu pa dodali še nekaj zapletenih besed in dodatno otežili besedilo. Kako mu je šlo, si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Slovenci so skupaj že od nedelje, tako da so dobro pripravljeni na prihajajoči dvoboj. Kapetan in igralec urugvajske reprezentance Ariel Behar jih je imenoval za favorite, predvsem zaradi podlage, na kateri so imeli več časa za pripravo.

To bo prvi medsebojni dvoboj Slovenije in Urugvaja in pa tretji slovenski s kakšno južnoameriško reprezentanco. Leta 2021 je Slovenija v Portorožu premagala Paragvaj, leto pozneje pa je izgubila v Čilu.

Vsi dvoboji bodo brezplačno dostopni za obiskovalce, hkrati pa bo na voljo tudi spletni prenos tekem (stream)

Davisov pokal, svetovna skupina 2, I feel Slovenija Slovenija – Urugvaj Petek (začetek ob 13.00)

Bor Artnak - J. Aguilar Cardozo

Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadell Sobota (začetek ob 11.00)

Jan Kupčič/Žiga Šeško - Ignacio Carou/Ariel Behar

Bor Artnak - Franco Roncadelli

Filip Jeff Planinšek - J. Aguilar Cardozo

