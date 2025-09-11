Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
16.48

1 ura, 33 minut

Filip Jeff Planinšek Bor Artnak Grega Žemlja slovenska teniška reprezentanca Davisov pokal

Davisov pokal

Prvi na igrišču Bor Artnak

Bor Artnak gre prvi v boj.

Bor Artnak gre prvi v boj.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska moška teniška reprezentanca bo v petek v Ljubljani začela dvoboj svetovne skupine II Davisovega pokala proti Urugvaju. Danes so opravili žreb igralnih parov, od Slovencev bo prvi na igrišče stopil Bor Artnak, ki se bo pomeril z Joaquinom Aguilarom. Za njima se bosta na igrišču Teniške akademije Breskvar pomerila še Filip Jeff Planinšek in Franco Roncadelli.

Grega Žemlja
Sportal Urugvajska grožnja: Slovenija je favorit, a favorite smo že premagovali

V soboto bosta v igri dvojic slovensko sestavljala Jan Kupčič in Žiga Šeško, nasproti jima bosta stala Ariel Behar in Ignacio Carou.

"Vsi igralci so na Davisov pokal prišli s peščene podlage, zato se morajo privaditi na trdo podlago. Mislim, da vse poteka po načrtu, kot smo si ga zastavili. V petek bomo pripravljeni, tako kot je treba. Tenis je šport, v katerem se lahko počutje in forma zelo hitro spreminjata. Veliko dobrih igralcev o formi sploh ne govori, zato se tudi jaz s tem ne bi obremenjeval. Tukaj smo zato, da naredimo dober rezultat," je na sredini novinarski konferenci dejal slovenski selektor Gregor Žemlja.

"Mislim, da je Slovenija favorit v tem dvoboju, saj igra na domačem igrišču, čeprav naj bi bil dvoboj na papirju precej tesen. Igrali smo že tudi tekme Davisovega pokala, na katerih nismo veljali za favorite, a smo vseeno zmagali," pred dvobojem razmišlja kapetan in igralec reprezentance Urugvaja Ariel Behar.

To bo prvi medsebojni dvoboj Slovenije in Urugvaja in pa tretji slovenski s kakšno južnoameriško reprezentanco. Leta 2021 je Slovenija v Portorožu premagala Paragvaj, leto pozneje pa je izgubila v Čilu.

